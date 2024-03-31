Ханты-Мансийск возглавил рейтинг крупных городов России с суровыми погодными условиями по качеству городской среды. Также в рейтинг вошли Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. Список опубликовали на сайте Министерства строительства РФ.
«Среди городов с населением от 100 тысяч до одного млн человек комфортными признаны Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск, Нижневартовск», — сообщили на сайте Минстроя. Ханты-Мансийск набрал 252 балла из возможных 360.
Сам рейтинг составляется на 36 различных индикаторов качества городской среды. Шесть типов пространств населенных пунктов оцениваются по шести критериям.
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