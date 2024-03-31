31 марта 2024

Ханты-Мансийск возглавил список лучших городов России с суровым климатом. Скрин

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Адресники. Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, правительство хмао
Ханты-Мансийск признан лучшим городом России с суровым климатом Фото:

Ханты-Мансийск возглавил рейтинг крупных городов России с суровыми погодными условиями по качеству городской среды. Также в рейтинг вошли Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. Список опубликовали на сайте Министерства строительства РФ.

«Среди городов с населением от 100 тысяч до одного млн человек комфортными признаны Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск, Нижневартовск», — сообщили на сайте Минстроя. Ханты-Мансийск набрал 252 балла из возможных 360.

Сам рейтинг составляется на 36 различных индикаторов качества городской среды. Шесть типов пространств населенных пунктов оцениваются по шести критериям.

Скрин списка городов
Скрин списка городов

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Ханты-Мансийск возглавил рейтинг крупных городов России с суровыми погодными условиями по качеству городской среды. Также в рейтинг вошли Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. Список опубликовали на сайте Министерства строительства РФ. «Среди городов с населением от 100 тысяч до одного млн человек комфортными признаны Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск, Нижневартовск», — сообщили на сайте Минстроя. Ханты-Мансийск набрал 252 балла из возможных 360. Сам рейтинг составляется на 36 различных индикаторов качества городской среды. Шесть типов пространств населенных пунктов оцениваются по шести критериям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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