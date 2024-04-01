Российские супруги-миллиардеры вошли в список Forbes

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Журналы, журнал, forbes, форбс
Александр и Наталья Луценко пополнили список миллиардеров журнала Forbes Фото:

Российские супруги-миллиардеры Александр и Наталья Луценко вошли в рейтинг журнала Forbes. Семейная пара стала первой в истории России, владеющей бизнесом равными долями и имеющей состояние в два миллиарда долларов.

«Стоимость российских и белорусских активов, принадлежащих Александру и Наталье Луценко, превышает два миллиарда долларов. Это первая в российской истории супружеская пара, владеющая бизнесом в равных долях и ставшая миллиардерами», — говорится в материале журнала. Там добавили, что холдинг «Содружество», один из крупнейших переработчиков семян масличных культур в Европе, провел реорганизацию, разделив бизнес на три части.

Супруги Луценко оставили за собой контроль над российскими и белорусскими предприятиями и продали международные активы. Александр начал свой бизнес вместе с супругой в 1994 году в Белоруссии. О Наталье Луценко почти нет информации, но по данным ЕГРЮЛ, она является совладельцем компаний в Калининградской области, бизнес которых связан с недвижимостью, заключили в материале.

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Российские супруги-миллиардеры Александр и Наталья Луценко вошли в рейтинг журнала Forbes. Семейная пара стала первой в истории России, владеющей бизнесом равными долями и имеющей состояние в два миллиарда долларов. «Стоимость российских и белорусских активов, принадлежащих Александру и Наталье Луценко, превышает два миллиарда долларов. Это первая в российской истории супружеская пара, владеющая бизнесом в равных долях и ставшая миллиардерами», — говорится в материале журнала. Там добавили, что холдинг «Содружество», один из крупнейших переработчиков семян масличных культур в Европе, провел реорганизацию, разделив бизнес на три части. Супруги Луценко оставили за собой контроль над российскими и белорусскими предприятиями и продали международные активы. Александр начал свой бизнес вместе с супругой в 1994 году в Белоруссии. О Наталье Луценко почти нет информации, но по данным ЕГРЮЛ, она является совладельцем компаний в Калининградской области, бизнес которых связан с недвижимостью, заключили в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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