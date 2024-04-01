В пермском ГУФСИН назначили нового заместителя начальника

02 апреля 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Приказ о назначении подписан 28 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У начальника ГУФСИН Пермского края генерал-майора Леонида Мустайкина появился новый заместитель. На должность назначили капитана внутренней службы Артема Мушинского. «Заместителем начальника ГУФСИН по Пермскому краю генерал-майора Леонида Мустайкина назначен капитан внутренней службы Артем Мушинский. Приказ об этом был подписан кадровой службой ФСИН России 28 марта», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Мушинский стал пятым заместителем начальника ГУФСИН. Известно, что он учился в НОУ ВО «Московский экономический институт» по специальности финансы и кредит. В 2011 году стал служить в системе ФСИН России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У начальника ГУФСИН Пермского края генерал-майора Леонида Мустайкина появился новый заместитель. На должность назначили капитана внутренней службы Артема Мушинского. «Заместителем начальника ГУФСИН по Пермскому краю генерал-майора Леонида Мустайкина назначен капитан внутренней службы Артем Мушинский. Приказ об этом был подписан кадровой службой ФСИН России 28 марта», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Мушинский стал пятым заместителем начальника ГУФСИН. Известно, что он учился в НОУ ВО «Московский экономический институт» по специальности финансы и кредит. В 2011 году стал служить в системе ФСИН России.