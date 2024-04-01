01 апреля 2024

В пермском ГУФСИН назначили нового заместителя начальника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг в УВМ УМВД. Курган , рабочее место, кресло, отставка, рабочий стол, увольнение, кресло главы
Приказ о назначении подписан 28 марта Фото:

У начальника ГУФСИН Пермского края генерал-майора Леонида Мустайкина появился новый заместитель. На должность назначили капитана внутренней службы Артема Мушинского.

«Заместителем начальника ГУФСИН по Пермскому краю генерал-майора Леонида Мустайкина назначен капитан внутренней службы Артем Мушинский. Приказ об этом был подписан кадровой службой ФСИН России 28 марта», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Мушинский стал пятым заместителем начальника ГУФСИН. Известно, что он учился в НОУ ВО «Московский экономический институт» по специальности финансы и кредит. В 2011 году стал служить в системе ФСИН России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У начальника ГУФСИН Пермского края генерал-майора Леонида Мустайкина появился новый заместитель. На должность назначили капитана внутренней службы Артема Мушинского. «Заместителем начальника ГУФСИН по Пермскому краю генерал-майора Леонида Мустайкина назначен капитан внутренней службы Артем Мушинский. Приказ об этом был подписан кадровой службой ФСИН России 28 марта», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Мушинский стал пятым заместителем начальника ГУФСИН. Известно, что он учился в НОУ ВО «Московский экономический институт» по специальности финансы и кредит. В 2011 году стал служить в системе ФСИН России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...