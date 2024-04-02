В Татарстане впервые произошла атака беспилотников. Видео

Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, есть пострадавшие

02 апреля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Жители сообщили, что взрывы прозвучали на территории ОАЗ «Алабуга» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Беспилотники совершили атаки на предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск (Татарстан). Несколько людей пострадали, однако серьезных разрушений не было зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова. «Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Там отметили, что несколько граждан пострадали, сильных разрушений нет. По данным ТАСС, два человека ранены. По информации telegram-канала Baza, пять человек пострадали из-за атаки беспилотников. Там подчеркнули, что три дрона рухнули на территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Местные жители сообщили, что взрывы прогремели на территории ОАЗ «Алабуга», которая находится под городом, передает telegram-канал «Осторожно, новости». По предварительным данным, пострадал один из заводов и общежитие. Взрывы прозвучали в районе шести утра, сообщает telegram-канала Mash. Очевидцы рассказали telegram-каналу Shot, что атака беспилотников произошла на нефтеперерабатывающем заводе «Елаз-Нефтепродукт». По их словам, около семи утра два дрона упали на территории местного общежития в особой экономической зоне Алабуга, затем прогремело несколько взрывов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотники совершили атаки на предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск (Татарстан). Несколько людей пострадали, однако серьезных разрушений не было зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова. «Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Там отметили, что несколько граждан пострадали, сильных разрушений нет. По данным ТАСС, два человека ранены. По информации telegram-канала Baza, пять человек пострадали из-за атаки беспилотников. Там подчеркнули, что три дрона рухнули на территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Местные жители сообщили, что взрывы прогремели на территории ОАЗ «Алабуга», которая находится под городом, передает telegram-канал «Осторожно, новости». По предварительным данным, пострадал один из заводов и общежитие. Взрывы прозвучали в районе шести утра, сообщает telegram-канала Mash. Очевидцы рассказали telegram-каналу Shot, что атака беспилотников произошла на нефтеперерабатывающем заводе «Елаз-Нефтепродукт». По их словам, около семи утра два дрона упали на территории местного общежития в особой экономической зоне Алабуга, затем прогремело несколько взрывов.