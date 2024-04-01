01 апреля 2024

Жительница ХМАО установила рекорд России, коллекционируя елочные игрушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь г. Екатеринбург, новый год, новогодние игрушки
В коллекции женщины 215 игрушек Фото:

Жительница Ханты-Мансийска Наталья Янчева попала в Книгу рекордов России благодаря коллекционированию новогодних игрушек на тему сказок и мультфильмов. Информация об этом была опубликована на сайте рекордов России.

«Проект направлен на приобщение к чтению детей, популяризацию народного творчества, а также развитию туризма в Югре. Музей Рождества — это социальный проект, где все гости могут бесплатно познакомиться с коллекцией елочных игрушек. Для взрослых эта коллекция помогает вернуться в детство, а для детей — это знакомство с творчеством наших писателей», — указано на сайте.

Всего же в коллекции югорчанки более двухсот елочных игрушек. Игрушки собраны по мотивам 58 сказок и мультфильмов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают винтажные новогодние игрушки. Цена варьируется от 500 до 700 тысяч рублей.

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Жительница Ханты-Мансийска Наталья Янчева попала в Книгу рекордов России благодаря коллекционированию новогодних игрушек на тему сказок и мультфильмов. Информация об этом была опубликована на сайте рекордов России. «Проект направлен на приобщение к чтению детей, популяризацию народного творчества, а также развитию туризма в Югре. Музей Рождества — это социальный проект, где все гости могут бесплатно познакомиться с коллекцией елочных игрушек. Для взрослых эта коллекция помогает вернуться в детство, а для детей — это знакомство с творчеством наших писателей», — указано на сайте. Всего же в коллекции югорчанки более двухсот елочных игрушек. Игрушки собраны по мотивам 58 сказок и мультфильмов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают винтажные новогодние игрушки. Цена варьируется от 500 до 700 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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