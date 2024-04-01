Жительница ХМАО установила рекорд России, коллекционируя елочные игрушки

02 апреля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

В коллекции женщины 215 игрушек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жительница Ханты-Мансийска Наталья Янчева попала в Книгу рекордов России благодаря коллекционированию новогодних игрушек на тему сказок и мультфильмов. Информация об этом была опубликована на сайте рекордов России. «Проект направлен на приобщение к чтению детей, популяризацию народного творчества, а также развитию туризма в Югре. Музей Рождества — это социальный проект, где все гости могут бесплатно познакомиться с коллекцией елочных игрушек. Для взрослых эта коллекция помогает вернуться в детство, а для детей — это знакомство с творчеством наших писателей», — указано на сайте. Всего же в коллекции югорчанки более двухсот елочных игрушек. Игрушки собраны по мотивам 58 сказок и мультфильмов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают винтажные новогодние игрушки. Цена варьируется от 500 до 700 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Ханты-Мансийска Наталья Янчева попала в Книгу рекордов России благодаря коллекционированию новогодних игрушек на тему сказок и мультфильмов. Информация об этом была опубликована на сайте рекордов России. «Проект направлен на приобщение к чтению детей, популяризацию народного творчества, а также развитию туризма в Югре. Музей Рождества — это социальный проект, где все гости могут бесплатно познакомиться с коллекцией елочных игрушек. Для взрослых эта коллекция помогает вернуться в детство, а для детей — это знакомство с творчеством наших писателей», — указано на сайте. Всего же в коллекции югорчанки более двухсот елочных игрушек. Игрушки собраны по мотивам 58 сказок и мультфильмов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продают винтажные новогодние игрушки. Цена варьируется от 500 до 700 тысяч рублей.