В Челябинской области из-за утраты доверия уволили 13 чиновников и депутатов

В Челябинской области по итогам 2023 года в связи с утратой доверия расстались с должностями 13 чиновников и депутатов. Об этом сообщили URA.RU 2 апреля в прокуратуре региона.
«В истекшем году в связи с утратой доверия 13 лиц освобождены от должностей. В их числе девять депутатов, глава сельского поселения, заместитель главы городского округа и главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сведения о вынужденных «отставниках» внесены в соответствующий публичный реестр. Указанные в нем не имеют права занимать должности государственной и муниципальной службы.
Уволить в связи с утратой доверия могут по целому ряду оснований. В том числе за сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.
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