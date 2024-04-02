В Челябинской области из-за утраты доверия уволили 13 чиновников и депутатов

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Уволенные не смогут больше работать в органах власти Фото:

В Челябинской области по итогам 2023 года в связи с утратой доверия расстались с должностями 13 чиновников и депутатов. Об этом сообщили URA.RU 2 апреля в прокуратуре региона.

«В истекшем году в связи с утратой доверия 13 лиц освобождены от должностей. В их числе девять депутатов, глава сельского поселения, заместитель главы городского округа и главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сведения о вынужденных «отставниках» внесены в соответствующий публичный реестр. Указанные в нем не имеют права занимать должности государственной и муниципальной службы.

Уволить в связи с утратой доверия могут по целому ряду оснований. В том числе за сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.

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В Челябинской области по итогам 2023 года в связи с утратой доверия расстались с должностями 13 чиновников и депутатов. Об этом сообщили URA.RU 2 апреля в прокуратуре региона. «В истекшем году в связи с утратой доверия 13 лиц освобождены от должностей. В их числе девять депутатов, глава сельского поселения, заместитель главы городского округа и главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сведения о вынужденных «отставниках» внесены в соответствующий публичный реестр. Указанные в нем не имеют права занимать должности государственной и муниципальной службы. Уволить в связи с утратой доверия могут по целому ряду оснований. В том числе за сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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