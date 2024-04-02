В Челябинской области из-за утраты доверия уволили 13 чиновников и депутатов

02 апреля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Уволенные не смогут больше работать в органах власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области по итогам 2023 года в связи с утратой доверия расстались с должностями 13 чиновников и депутатов. Об этом сообщили URA.RU 2 апреля в прокуратуре региона. «В истекшем году в связи с утратой доверия 13 лиц освобождены от должностей. В их числе девять депутатов, глава сельского поселения, заместитель главы городского округа и главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сведения о вынужденных «отставниках» внесены в соответствующий публичный реестр. Указанные в нем не имеют права занимать должности государственной и муниципальной службы. Уволить в связи с утратой доверия могут по целому ряду оснований. В том числе за сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области по итогам 2023 года в связи с утратой доверия расстались с должностями 13 чиновников и депутатов. Об этом сообщили URA.RU 2 апреля в прокуратуре региона. «В истекшем году в связи с утратой доверия 13 лиц освобождены от должностей. В их числе девять депутатов, глава сельского поселения, заместитель главы городского округа и главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сведения о вынужденных «отставниках» внесены в соответствующий публичный реестр. Указанные в нем не имеют права занимать должности государственной и муниципальной службы. Уволить в связи с утратой доверия могут по целому ряду оснований. В том числе за сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.