В Татарстане выросло число пострадавших от атаки дронов

В Татарстане из-за атаки БПЛА пострадали 13 человек

02 апреля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Из-за атаки БПЛА на Татарстан пострадали 13 человек Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Число пострадавших из-за атаки беспилотников на территорию Татарстана увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в минздраве республики. Новость по теме Два города в Татарстане атаковали беспилотники: что известно «Число пострадавших в результате удара беспилотников по объектам в Татарстане выросло до 13», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает издание Inkazan. Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних. Ранее сообщалось, что дроны атаковали Алабугу и Нижнекаменск Республики Татарстан, пишет RT. Позже стало известно, что все пострадавшие являются студентами «Алабуга политех», передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число пострадавших из-за атаки беспилотников на территорию Татарстана увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в минздраве республики. «Число пострадавших в результате удара беспилотников по объектам в Татарстане выросло до 13», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает издание Inkazan. Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних. Ранее сообщалось, что дроны атаковали Алабугу и Нижнекаменск Республики Татарстан, пишет RT. Позже стало известно, что все пострадавшие являются студентами «Алабуга политех», передает MK.RU.