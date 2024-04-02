В Татарстане выросло число пострадавших от атаки дронов

В Татарстане из-за атаки БПЛА пострадали 13 человек
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Из-за атаки БПЛА на Татарстан пострадали 13 человек Фото:
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Число пострадавших из-за атаки беспилотников на территорию Татарстана увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в минздраве республики.

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«Число пострадавших в результате удара беспилотников по объектам в Татарстане выросло до 13», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает издание Inkazan. Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Алабугу и Нижнекаменск Республики Татарстан, пишет RT. Позже стало известно, что все пострадавшие являются студентами «Алабуга политех», передает MK.RU.

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Число пострадавших из-за атаки беспилотников на территорию Татарстана увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в минздраве республики. «Число пострадавших в результате удара беспилотников по объектам в Татарстане выросло до 13», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает издание Inkazan. Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних. Ранее сообщалось, что дроны атаковали Алабугу и Нижнекаменск Республики Татарстан, пишет RT. Позже стало известно, что все пострадавшие являются студентами «Алабуга политех», передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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