В Татарстане выросло число пострадавших от атаки дронов

Из-за атаки БПЛА на Татарстан пострадали 13 человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Число пострадавших из-за атаки беспилотников на территорию Татарстана увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в минздраве республики.
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«Число пострадавших в результате удара беспилотников по объектам в Татарстане выросло до 13», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает издание Inkazan. Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что дроны атаковали Алабугу и Нижнекаменск Республики Татарстан, пишет RT. Позже стало известно, что все пострадавшие являются студентами «Алабуга политех», передает
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