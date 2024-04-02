Пользователи сообщили о сбоях в Telegram

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В Telegram произошли сбои Фото:

Пользователи сообщили, что в мессенджере Telegram произошли сбои. Соответствующее данные представлены на сервисе Downradar.

«Сбой в работе Telegram. Не загружаются медиафайлы, не отправляются аудио- и видеосообщения», — сообщают пользователи. Причем сбои наблюдаются не только на территории России. Как пишет «Политика страны», с неполадками в работе столкнулись украинцы.

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Пользователи сообщили, что в мессенджере Telegram произошли сбои. Соответствующее данные представлены на сервисе Downradar. «Сбой в работе Telegram. Не загружаются медиафайлы, не отправляются аудио- и видеосообщения», — сообщают пользователи. Причем сбои наблюдаются не только на территории России. Как пишет «Политика страны», с неполадками в работе столкнулись украинцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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