Пользователи сообщили о сбоях в Telegram

В Telegram произошли сбои
Пользователи сообщили, что в мессенджере Telegram произошли сбои. Соответствующее данные представлены на сервисе Downradar.
«Сбой в работе Telegram. Не загружаются медиафайлы, не отправляются аудио- и видеосообщения», — сообщают пользователи. Причем сбои наблюдаются не только на территории России. Как пишет «Политика страны», с неполадками в работе столкнулись украинцы.
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