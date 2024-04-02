Пользователи сообщили о сбоях в Telegram

02 апреля 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

В Telegram произошли сбои Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пользователи сообщили, что в мессенджере Telegram произошли сбои. Соответствующее данные представлены на сервисе Downradar. «Сбой в работе Telegram. Не загружаются медиафайлы, не отправляются аудио- и видеосообщения», — сообщают пользователи. Причем сбои наблюдаются не только на территории России. Как пишет «Политика страны», с неполадками в работе столкнулись украинцы. Downdetector Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пользователи сообщили, что в мессенджере Telegram произошли сбои. Соответствующее данные представлены на сервисе Downradar. «Сбой в работе Telegram. Не загружаются медиафайлы, не отправляются аудио- и видеосообщения», — сообщают пользователи. Причем сбои наблюдаются не только на территории России. Как пишет «Политика страны», с неполадками в работе столкнулись украинцы.