02 апреля 2024

Блинкен заявил, что США хотят избежать прямой войны с РФ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
США планирует избежать прямой войны с Россией, заявил Энтони Блинкен Фото:

США не планируют отправлять сухопутные войска на Украину, чтобы избежать прямого конфликта с Россией. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Никаких войск США на территории Украины не будет. Это то, что приблизило бы прямой конфликт с Россией, а мы хотим этого избежать», — сказал Блинкен в интервью телеканалу LCI.

Блинкен также отметил, что каждая страна и НАТО в целом должны самостоятельно принимать решения о своих действиях. Он подчеркнул солидарность и единство действий США и Франции, как на двустороннем уровне, так и в рамках альянса

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США не планируют отправлять сухопутные войска на Украину, чтобы избежать прямого конфликта с Россией. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Никаких войск США на территории Украины не будет. Это то, что приблизило бы прямой конфликт с Россией, а мы хотим этого избежать», — сказал Блинкен в интервью телеканалу LCI. Блинкен также отметил, что каждая страна и НАТО в целом должны самостоятельно принимать решения о своих действиях. Он подчеркнул солидарность и единство действий США и Франции, как на двустороннем уровне, так и в рамках альянса
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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