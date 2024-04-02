Блинкен заявил, что США хотят избежать прямой войны с РФ

03 апреля 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

США планирует избежать прямой войны с Россией, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины США не планируют отправлять сухопутные войска на Украину, чтобы избежать прямого конфликта с Россией. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Никаких войск США на территории Украины не будет. Это то, что приблизило бы прямой конфликт с Россией, а мы хотим этого избежать», — сказал Блинкен в интервью телеканалу LCI. Блинкен также отметил, что каждая страна и НАТО в целом должны самостоятельно принимать решения о своих действиях. Он подчеркнул солидарность и единство действий США и Франции, как на двустороннем уровне, так и в рамках альянса Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не планируют отправлять сухопутные войска на Украину, чтобы избежать прямого конфликта с Россией. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Никаких войск США на территории Украины не будет. Это то, что приблизило бы прямой конфликт с Россией, а мы хотим этого избежать», — сказал Блинкен в интервью телеканалу LCI. Блинкен также отметил, что каждая страна и НАТО в целом должны самостоятельно принимать решения о своих действиях. Он подчеркнул солидарность и единство действий США и Франции, как на двустороннем уровне, так и в рамках альянса