Блинкен заявил, что США хотят избежать прямой войны с РФ

США планирует избежать прямой войны с Россией, заявил Энтони Блинкен
США не планируют отправлять сухопутные войска на Украину, чтобы избежать прямого конфликта с Россией. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Никаких войск США на территории Украины не будет. Это то, что приблизило бы прямой конфликт с Россией, а мы хотим этого избежать», —
Блинкен также отметил, что каждая страна и НАТО в целом должны самостоятельно принимать решения о своих действиях. Он подчеркнул солидарность и единство действий США и Франции, как на двустороннем уровне, так и в рамках альянса
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