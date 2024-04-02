02 апреля 2024

Мэр Харькова заявил о планах эвакуации жителей города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация здания правительства. Курган, эвакуация, минирование, полиция, росгвардия, минирование правительства
В Харькове есть волна оттока населения, однако паники нет, заявил Игорь Терехов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У властей Харькова есть планы по эвакуации населения города, однако о конкретных действиях пока говорить рано. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

«У власти есть планы эвакуации. Но я считаю, что на сегодняшний день не нужно нагнетать ситуацию вокруг этого. Сейчас идет конфликт, мы верим в ВСУ и считаем, что о массовой эвакуации не нужно говорить», — передает слова Игоря Терехова украинское издание «Думка».

Мэр Харькова отметил, что в данный момент в городе находится свыше 1,3 миллиона жителей. Терехов признал, что есть волна оттока населения, однако паники на данный момент нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У властей Харькова есть планы по эвакуации населения города, однако о конкретных действиях пока говорить рано. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов. «У власти есть планы эвакуации. Но я считаю, что на сегодняшний день не нужно нагнетать ситуацию вокруг этого. Сейчас идет конфликт, мы верим в ВСУ и считаем, что о массовой эвакуации не нужно говорить», — передает слова Игоря Терехова украинское издание «Думка». Мэр Харькова отметил, что в данный момент в городе находится свыше 1,3 миллиона жителей. Терехов признал, что есть волна оттока населения, однако паники на данный момент нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...