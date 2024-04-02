Мэр Харькова заявил о планах эвакуации жителей города

У властей Харькова есть планы по эвакуации населения города, однако о конкретных действиях пока говорить рано. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
«У власти есть планы эвакуации. Но я считаю, что на сегодняшний день не нужно нагнетать ситуацию вокруг этого. Сейчас идет конфликт, мы верим в ВСУ и считаем, что о массовой эвакуации не нужно говорить», — передает слова Игоря Терехова украинское издание «Думка».
Мэр Харькова отметил, что в данный момент в городе находится свыше 1,3 миллиона жителей. Терехов признал, что есть волна оттока населения, однако паники на данный момент нет.
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