На Тайване землетрясение разрушило дома (архивное фото)
Два мощных землетрясения были зафиксированы недалеко от Тайваня, разрушены здания. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Сейсмологи зарегистрировали первые толчки на Тайване мощностью 7,5 баллов, вторые — 6,6. Жители делятся кадрами последствий стихии. Разрушен ряд зданий, уточняются данные о пострадавших», — говорится в сообщении канала.
В Японии сработало оповещение о цунами. Власти Окинавы советуют жителям эвакуироваться, передает Mash.
На Тайване землетрясение разрушило дома
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