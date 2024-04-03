Mash: на Тайване два мощных землетрясения разрушили несколько зданий. Фото, видео

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Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, разрушенный дом, последствия взрыва
На Тайване землетрясение разрушило дома (архивное фото) Фото:

Два мощных землетрясения были зафиксированы недалеко от Тайваня, разрушены здания. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Сейсмологи зарегистрировали первые толчки на Тайване мощностью 7,5 баллов, вторые — 6,6. Жители делятся кадрами последствий стихии. Разрушен ряд зданий, уточняются данные о пострадавших», — говорится в сообщении канала.

В Японии сработало оповещение о цунами. Власти Окинавы советуют жителям эвакуироваться, передает Mash.

На Тайване землетрясение разрушило дома
На Тайване землетрясение разрушило дома
Фото:

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Два мощных землетрясения были зафиксированы недалеко от Тайваня, разрушены здания. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Сейсмологи зарегистрировали первые толчки на Тайване мощностью 7,5 баллов, вторые — 6,6. Жители делятся кадрами последствий стихии. Разрушен ряд зданий, уточняются данные о пострадавших», — говорится в сообщении канала. В Японии сработало оповещение о цунами. Власти Окинавы советуют жителям эвакуироваться, передает Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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