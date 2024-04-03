В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель

В турецком Стамбуле неизвестные открыли огонь из длинноствольного оружия по местному отелю, сообщает газета Turkiye. Там уточнили, что некоторые пули попали в проезжающий автобус с гражданскими.
«Здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия», — сообщает газета. Там уточнили, что параллельно был атакован автобус с пассажирами. В настоящее время спецслужбы ведут расследование и ищут виновных.
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В турецком Стамбуле неизвестные открыли огонь из длинноствольного оружия по местному отелю, сообщает газета Turkiye. Там уточнили, что некоторые пули попали в проезжающий автобус с гражданскими. «Здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия», — сообщает газета. Там уточнили, что параллельно был атакован автобус с пассажирами. В настоящее время спецслужбы ведут расследование и ищут виновных.