В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель

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Турция, отель, бассейн
Турецкий отель попал под огонь неизвестных Фото:

В турецком Стамбуле неизвестные открыли огонь из длинноствольного оружия по местному отелю, сообщает газета Turkiye. Там уточнили, что некоторые пули попали в проезжающий автобус с гражданскими.

«Здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия», — сообщает газета. Там уточнили, что параллельно был атакован автобус с пассажирами. В настоящее время спецслужбы ведут расследование и ищут виновных.

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В турецком Стамбуле неизвестные открыли огонь из длинноствольного оружия по местному отелю, сообщает газета Turkiye. Там уточнили, что некоторые пули попали в проезжающий автобус с гражданскими. «Здание отеля было атаковано из длинноствольного оружия», — сообщает газета. Там уточнили, что параллельно был атакован автобус с пассажирами. В настоящее время спецслужбы ведут расследование и ищут виновных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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