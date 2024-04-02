Курганцам объяснили, почему за отопление дома платят по-разному

Счет за отопление для курганцев зависит от утепленности дома

03 апреля 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

На плату за отопление влияют разные факторы при наличии единого тарифа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Счета на оплату отопления у курганцев могут отличиться от дома к дому в зависимости от объема потребляемого многоквартирным домом тепла. Об этом URA.RU сообщила ПАО «Курганская генерирующая компания» («КГК»). «Счета за отопление могут отличаться по нескольким причинам. Одной из основных является качество теплоизоляции зданий. Хорошо утепленные дома требуют меньше энергии для поддержания комфортной температуры внутри помещений, что, в свою очередь, отражается на суммах за отопление. На количество потребляемой домом тепловой энергии влияет и грамотная корректировка температуры внутри домов с помощью погодозависимой автоматики или элеваторных узлов, за которыми должны следить специалисты управляющих компаний и ТСЖ», — объяснил генеральный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев. При этом, как подчеркнули в компании, тариф на услугу отопления един для всех. В качестве примера компания привела три многоквартирных дома и их счет за отопление в феврале в районе Заозерный. Жители дома в 3 микрорайоне, 29 заплатили 72 рубля и 75 копеек за квадратный метр. В 4 микрорайоне, 31 плата составила 59 рублей и 60 копеек, а в 7 микрорайоне, 18 — 57 рублей и 51 копейка. Также, в компании отметили, что дома отличаются годом постройки, применяемыми материалами и типом систем отопления. Эти данные, по информации КГК, влияют на потребляемый объем энергии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Счета на оплату отопления у курганцев могут отличиться от дома к дому в зависимости от объема потребляемого многоквартирным домом тепла. Об этом URA.RU сообщила ПАО «Курганская генерирующая компания» («КГК»). «Счета за отопление могут отличаться по нескольким причинам. Одной из основных является качество теплоизоляции зданий. Хорошо утепленные дома требуют меньше энергии для поддержания комфортной температуры внутри помещений, что, в свою очередь, отражается на суммах за отопление. На количество потребляемой домом тепловой энергии влияет и грамотная корректировка температуры внутри домов с помощью погодозависимой автоматики или элеваторных узлов, за которыми должны следить специалисты управляющих компаний и ТСЖ», — объяснил генеральный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев. При этом, как подчеркнули в компании, тариф на услугу отопления един для всех. В качестве примера компания привела три многоквартирных дома и их счет за отопление в феврале в районе Заозерный. Жители дома в 3 микрорайоне, 29 заплатили 72 рубля и 75 копеек за квадратный метр. В 4 микрорайоне, 31 плата составила 59 рублей и 60 копеек, а в 7 микрорайоне, 18 — 57 рублей и 51 копейка. Также, в компании отметили, что дома отличаются годом постройки, применяемыми материалами и типом систем отопления. Эти данные, по информации КГК, влияют на потребляемый объем энергии.