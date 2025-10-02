Список авто для такси в России пополнят иномарки

Список автомобилей для такси в России расширят. К перечню добавят модели иностранных брендов Haval и Tenet, а также автомобили, выпускаемые на калининградском заводе «Автотор». Об этом сообщили в Минпромторге.
«До 1 марта 2026 года список планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на „Автоторе“», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. На сегодняшний день министерство опубликовало первую редакцию перечня автомобилей, соответствующих новым требованиям закона о локализации такси. В него вошли более 20 моделей отечественных марок, в том числе Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».
В мае президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. С 1 марта 2026 года перевозчики смогут использовать только те автомобили, которые отвечают установленным критериям локализации производства на территории России. Требования по локализации не будут распространяться на автомобили, которые внесены в региональные реестры такси до 1 марта 2026 года.
