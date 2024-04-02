02 апреля 2024

В Новом Уренгое стартовал Ямальский нефтегазовый форум. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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7 инновационный нефтегазовый форум. Тюмень
Форум пройдет 3—4 апреля Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) открыл свои двери Ямальский нефтегазовый форум, который собрал ведущих представителей топливно-энергетического комплекса России, федеральных и региональных властей. Событие пройдет 3 и 4 апреля, мероприятие освещает URA.RU.

На форуме будут обсуждаться вопросы улучшения технологий добычи ресурсов из недр, освоения новых месторождений, реализации экологических программ и защиты окружающей среды. В рамках встречи будут рассмотрены результаты и перспективы применения инновационных технологий, применение искусственного интеллекта в нефтегазовой сфере, новые возможности логистики, экономические аспекты ТЭК.

Основной задачей Ямальского нефтегазового форуму является обмен опытом в основных сферах производственно-хозяйственной деятельности. Крупный бизнес и представители власти обсудят главные экономические вопросы и ознакомятся с новейшим оборудованием и тенденциями в развитии топливно-энергетического комплекса РФ.

Ямальский нефтегазовый форум, 3 апреля 2024 год
Ямальский нефтегазовый форум, 3 апреля 2024 год
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) открыл свои двери Ямальский нефтегазовый форум, который собрал ведущих представителей топливно-энергетического комплекса России, федеральных и региональных властей. Событие пройдет 3 и 4 апреля, мероприятие освещает URA.RU. На форуме будут обсуждаться вопросы улучшения технологий добычи ресурсов из недр, освоения новых месторождений, реализации экологических программ и защиты окружающей среды. В рамках встречи будут рассмотрены результаты и перспективы применения инновационных технологий, применение искусственного интеллекта в нефтегазовой сфере, новые возможности логистики, экономические аспекты ТЭК. Основной задачей Ямальского нефтегазового форуму является обмен опытом в основных сферах производственно-хозяйственной деятельности. Крупный бизнес и представители власти обсудят главные экономические вопросы и ознакомятся с новейшим оборудованием и тенденциями в развитии топливно-энергетического комплекса РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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