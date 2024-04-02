В Новом Уренгое стартовал Ямальский нефтегазовый форум. Фото

03 апреля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Форум пройдет 3—4 апреля Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) открыл свои двери Ямальский нефтегазовый форум, который собрал ведущих представителей топливно-энергетического комплекса России, федеральных и региональных властей. Событие пройдет 3 и 4 апреля, мероприятие освещает URA.RU. На форуме будут обсуждаться вопросы улучшения технологий добычи ресурсов из недр, освоения новых месторождений, реализации экологических программ и защиты окружающей среды. В рамках встречи будут рассмотрены результаты и перспективы применения инновационных технологий, применение искусственного интеллекта в нефтегазовой сфере, новые возможности логистики, экономические аспекты ТЭК. Основной задачей Ямальского нефтегазового форуму является обмен опытом в основных сферах производственно-хозяйственной деятельности. Крупный бизнес и представители власти обсудят главные экономические вопросы и ознакомятся с новейшим оборудованием и тенденциями в развитии топливно-энергетического комплекса РФ. Ямальский нефтегазовый форум, 3 апреля 2024 год Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) открыл свои двери Ямальский нефтегазовый форум, который собрал ведущих представителей топливно-энергетического комплекса России, федеральных и региональных властей. Событие пройдет 3 и 4 апреля, мероприятие освещает URA.RU. На форуме будут обсуждаться вопросы улучшения технологий добычи ресурсов из недр, освоения новых месторождений, реализации экологических программ и защиты окружающей среды. В рамках встречи будут рассмотрены результаты и перспективы применения инновационных технологий, применение искусственного интеллекта в нефтегазовой сфере, новые возможности логистики, экономические аспекты ТЭК. Основной задачей Ямальского нефтегазового форуму является обмен опытом в основных сферах производственно-хозяйственной деятельности. Крупный бизнес и представители власти обсудят главные экономические вопросы и ознакомятся с новейшим оборудованием и тенденциями в развитии топливно-энергетического комплекса РФ.