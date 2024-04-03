Власти Тайваня сообщили о более 700 пострадавших при землетрясении

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Землетрясение. Разрушенное здание. Stock
Предварительно, 711 человек пострадали при землетрясениях на Тайване Фото:

Ночью на восточном побережье острова Тайвань произошло несколько землетрясений. В результате природного катаклизма пострадало более 700 человек. Об этом сообщает правительство страны.

«Четыре человека погибли в восточном округе Хуалянь недалеко от эпицентра, пострадали 711 человек», — отмечают власти страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

В эпицентре землетрясения оказался город Хуалянь. Амплитуда наиболее мощного землетрясения составила 7,5 баллов. Также сообщается о погибших.

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Ночью на восточном побережье острова Тайвань произошло несколько землетрясений. В результате природного катаклизма пострадало более 700 человек. Об этом сообщает правительство страны. «Четыре человека погибли в восточном округе Хуалянь недалеко от эпицентра, пострадали 711 человек», — отмечают власти страны. Об этом сообщает агентство Reuters. В эпицентре землетрясения оказался город Хуалянь. Амплитуда наиболее мощного землетрясения составила 7,5 баллов. Также сообщается о погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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