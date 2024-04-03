Власти Тайваня сообщили о более 700 пострадавших при землетрясении

Предварительно, 711 человек пострадали при землетрясениях на Тайване
Ночью на восточном побережье острова Тайвань произошло несколько землетрясений. В результате природного катаклизма пострадало более 700 человек. Об этом сообщает правительство страны.
«Четыре человека погибли в восточном округе Хуалянь недалеко от эпицентра, пострадали 711 человек», — отмечают власти страны. Об этом сообщает
В эпицентре землетрясения оказался город Хуалянь. Амплитуда наиболее мощного землетрясения составила 7,5 баллов. Также сообщается о погибших.
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