Власти Тайваня сообщили о более 700 пострадавших при землетрясении

03 апреля 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Предварительно, 711 человек пострадали при землетрясениях на Тайване Фото: CC BY 2.0\Earthquake\Diego Correa Ночью на восточном побережье острова Тайвань произошло несколько землетрясений. В результате природного катаклизма пострадало более 700 человек. Об этом сообщает правительство страны. «Четыре человека погибли в восточном округе Хуалянь недалеко от эпицентра, пострадали 711 человек», — отмечают власти страны. Об этом сообщает агентство Reuters . В эпицентре землетрясения оказался город Хуалянь. Амплитуда наиболее мощного землетрясения составила 7,5 баллов. Также сообщается о погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью на восточном побережье острова Тайвань произошло несколько землетрясений. В результате природного катаклизма пострадало более 700 человек. Об этом сообщает правительство страны. «Четыре человека погибли в восточном округе Хуалянь недалеко от эпицентра, пострадали 711 человек», — отмечают власти страны. Об этом сообщает агентство Reuters. В эпицентре землетрясения оказался город Хуалянь. Амплитуда наиболее мощного землетрясения составила 7,5 баллов. Также сообщается о погибших.