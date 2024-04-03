Количество погибших и пострадавших на Тайване резко выросло

China Times: четыре человека погибли из-за землетрясения на Тайване
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Башня Тайбэй 101, Тайвань. Stock, город, тайвань
По информации пожарных служб, 97 человек пострадали Фото:

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, пострадавших до 97. Об этом заявили в пожарной службе.

«Сильное землетрясение в Хуаляне произошло на Тайване: четыре погибших, 97 раненых», — сообщили в пожарной службе, слова передает газета China Times.

Сразу два мощных землетрясения зарегистрировали ночью 3 апреля возле восточного побережья Тайваня. Ранее пожарные службы сообщали об одном погибшем и 50 раненых.

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Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, пострадавших до 97. Об этом заявили в пожарной службе. «Сильное землетрясение в Хуаляне произошло на Тайване: четыре погибших, 97 раненых», — сообщили в пожарной службе, слова передает газета China Times. Сразу два мощных землетрясения зарегистрировали ночью 3 апреля возле восточного побережья Тайваня. Ранее пожарные службы сообщали об одном погибшем и 50 раненых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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