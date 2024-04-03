Омбудсмен рассказала о тяжелом состоянии детей, пострадавших при теракте в «Крокусе»

Львова-Белова: пять детей остаются в больнице после трагедии в «Крокусе»
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Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, на круглом столе, посвященном вопросам защиты прав детей-инвалидов и поддержки их семей, в пресс-центре "Россия Сегодня". 11 марта 2024. Москва, львова-белова мария
Мария Львова-Белова сообщила, что двое детей находятся в критичном состоянии Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

После теракта в «Крокус Сити Холле» пять детей продолжают находиться на лечении в медицинском учреждении, при этом состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

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После теракта в «Крокус Сити Холле» пять детей продолжают находиться на лечении в медицинском учреждении, при этом состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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