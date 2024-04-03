Омбудсмен рассказала о тяжелом состоянии детей, пострадавших при теракте в «Крокусе»

Мария Львова-Белова сообщила, что двое детей находятся в критичном состоянии
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
После теракта в «Крокус Сити Холле» пять детей продолжают находиться на лечении в медицинском учреждении, при этом состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
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