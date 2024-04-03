Омбудсмен рассказала о тяжелом состоянии детей, пострадавших при теракте в «Крокусе»

Львова-Белова: пять детей остаются в больнице после трагедии в «Крокусе»

Мария Львова-Белова сообщила, что двое детей находятся в критичном состоянии Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

После теракта в «Крокус Сити Холле» пять детей продолжают находиться на лечении в медицинском учреждении, при этом состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.