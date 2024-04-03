Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось в два раза

Омбудсмен Львова-Белова: при теракте в «Крокусе» погибли 6 детей

03 апреля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Мария Львова-Белова сообщила, что число жертв среди детей увеличилось в два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Количество детей, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», возросло до шести. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Ранее сообщалось о трех погибших детях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество детей, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», возросло до шести. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Ранее сообщалось о трех погибших детях.