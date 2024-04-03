Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось в два раза

Мария Львова-Белова сообщила, что число жертв среди детей увеличилось в два раза
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Количество детей, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», возросло до шести. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Ранее сообщалось о трех погибших детях.
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