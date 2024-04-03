Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось в два раза

Омбудсмен Львова-Белова: при теракте в «Крокусе» погибли 6 детей
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Мемориал памяти жертв в Крокусе у памятника Орленку. Челябинск, игрушки, свеча, цветы, мемориал
Мария Львова-Белова сообщила, что число жертв среди детей увеличилось в два раза Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Количество детей, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», возросло до шести. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Ранее сообщалось о трех погибших детях.

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Количество детей, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», возросло до шести. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Ранее сообщалось о трех погибших детях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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