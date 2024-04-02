Полпред Якушев назвал ключевую задачу для молодых нефтяников на форуме в ХМАО

Полпред Владимир Якушев обратился к молодым нефтяникам в Ханты-Мансийске

03 апреля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев обратился к молодым нефтяникам на форуме в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что ключевые задачи нефтяной отрасли должны быть направлены на ее развитие в новых геополитических реалиях. Об этом Якушев сказал во время своего приветствия на открытии форума «Нефтяная столица» в Ханты-Мансийске. «Приоритетные задачи отрасли, подчеркнул Владимир Якушев, направлены на ее развитие в новых геополитических реалиях. Их решение зависит от многих факторов: включенности органов власти, заинтересованности бизнеса и, конечно, от людей — от профессионалов, которые обеспечивают работу отрасли и приносят в нее собственные разработки», — говорится на сайте полпредства. По словам Якушева, ключевую роль здесь играют молодые специалисты, которые связали свою жизнь с нефтегазовой отраслью. «Вы с энтузиазмом работаете над проектами под эгидой научно-образовательных центров, продвигаете их на предприятиях. Благодаря вам запущен большой и очень важный для нашей страны процесс технологического преображения всего топливно-энергетического комплекса», — отметил полпред. Форум «Нефтяная столица» проходит в Ханты-Мансийские 3 и 4 апреля. В нем участвуют как российские, так и международные эксперты в области топливной энергетики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что ключевые задачи нефтяной отрасли должны быть направлены на ее развитие в новых геополитических реалиях. Об этом Якушев сказал во время своего приветствия на открытии форума «Нефтяная столица» в Ханты-Мансийске. «Приоритетные задачи отрасли, подчеркнул Владимир Якушев, направлены на ее развитие в новых геополитических реалиях. Их решение зависит от многих факторов: включенности органов власти, заинтересованности бизнеса и, конечно, от людей — от профессионалов, которые обеспечивают работу отрасли и приносят в нее собственные разработки», — говорится на сайте полпредства. По словам Якушева, ключевую роль здесь играют молодые специалисты, которые связали свою жизнь с нефтегазовой отраслью. «Вы с энтузиазмом работаете над проектами под эгидой научно-образовательных центров, продвигаете их на предприятиях. Благодаря вам запущен большой и очень важный для нашей страны процесс технологического преображения всего топливно-энергетического комплекса», — отметил полпред. Форум «Нефтяная столица» проходит в Ханты-Мансийские 3 и 4 апреля. В нем участвуют как российские, так и международные эксперты в области топливной энергетики.