02 апреля 2024

Полпред Якушев назвал ключевую задачу для молодых нефтяников на форуме в ХМАО

Полпред Владимир Якушев обратился к молодым нефтяникам в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещение с Патрушевым. Курган, якушев владимир
Владимир Якушев обратился к молодым нефтяникам на форуме в ХМАО Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что ключевые задачи нефтяной отрасли должны быть направлены на ее развитие в новых геополитических реалиях. Об этом Якушев сказал во время своего приветствия на открытии форума «Нефтяная столица» в Ханты-Мансийске.

«Приоритетные задачи отрасли, подчеркнул Владимир Якушев, направлены на ее развитие в новых геополитических реалиях. Их решение зависит от многих факторов: включенности органов власти, заинтересованности бизнеса и, конечно, от людей — от профессионалов, которые обеспечивают работу отрасли и приносят в нее собственные разработки», — говорится на сайте полпредства.

По словам Якушева, ключевую роль здесь играют молодые специалисты, которые связали свою жизнь с нефтегазовой отраслью. «Вы с энтузиазмом работаете над проектами под эгидой научно-образовательных центров, продвигаете их на предприятиях. Благодаря вам запущен большой и очень важный для нашей страны процесс технологического преображения всего топливно-энергетического комплекса», — отметил полпред.

Форум «Нефтяная столица» проходит в Ханты-Мансийские 3 и 4 апреля. В нем участвуют как российские, так и международные эксперты в области топливной энергетики.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что ключевые задачи нефтяной отрасли должны быть направлены на ее развитие в новых геополитических реалиях. Об этом Якушев сказал во время своего приветствия на открытии форума «Нефтяная столица» в Ханты-Мансийске. «Приоритетные задачи отрасли, подчеркнул Владимир Якушев, направлены на ее развитие в новых геополитических реалиях. Их решение зависит от многих факторов: включенности органов власти, заинтересованности бизнеса и, конечно, от людей — от профессионалов, которые обеспечивают работу отрасли и приносят в нее собственные разработки», — говорится на сайте полпредства. По словам Якушева, ключевую роль здесь играют молодые специалисты, которые связали свою жизнь с нефтегазовой отраслью. «Вы с энтузиазмом работаете над проектами под эгидой научно-образовательных центров, продвигаете их на предприятиях. Благодаря вам запущен большой и очень важный для нашей страны процесс технологического преображения всего топливно-энергетического комплекса», — отметил полпред. Форум «Нефтяная столица» проходит в Ханты-Мансийские 3 и 4 апреля. В нем участвуют как российские, так и международные эксперты в области топливной энергетики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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