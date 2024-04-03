Для Алексея Орлова выполнить KPI принципиально важно Фото: Илья Московец © URA.RU

Команда мэра Екатеринбурга Алексея Орлова пошла на нестандартный ход, пытаясь поднять явку на голосовании за благоустройство общественных пространств. Его призывы перейти на специальный сайт зазвучали в общественном транспорте и торговых центрах, обратили внимание читатели URA.RU.

«В рамках проекта „Формирование комфортной городской среды“ мы с вами [в предыдущие годы] смогли благоустроить шесть зеленых зон. Сейчас у нас есть возможность выбрать еще один парк, который будет обновлен в следующем году. Чтобы получить федеральное финансирование, необходимо 380 тысяч голосов неравнодушных жителей», — призывает Орлов.

В этом году на голосование выдвинули восемь площадок: бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», вторая очередь Преображенского парка, парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. По данным URA.RU, среди чиновников есть негласная установка: победить должен парк 50-летия ВЛКСМ. Но результаты голосования могут потерять всякое значение, если установленный Москвой KPI по явке не будет выполнен. Так было в прошлом году с парком «Уралмаш».

Для Орлова второе фиаско подряд будет мощнейшим имиджевым ударом. Понимая это, он на прошлой неделе забил тревогу — явка на голосовании, которое завершится 30 апреля, составляла 37 тысяч. «Это крайне мало!» — возмущался на совещании мэр.

Считается, что за явку отвечают вице-мэры Сергей Плахотин (информационная политика), Екатерина Сибирцева (школы и культура), Алексей Бубнов (благоустройство) и Марина Фадеева (управделами мэрии, курирующая молодежную политику). Основную активность развернула Фадеева. Нашла подрядчиков, привлекла дополнительные волонтерские ресурсы и запустила масштабную рекламную кампанию с привлечением известных горожан (в частности, звезды «Уральских пельменей» Андрея Рожкова) с бонусами вроде шоколадок каждому проголосовавшему. Первый результат — за несколько дней количество проголосовавших выросло до 82 тысяч.