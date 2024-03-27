Мэр Екатеринбурга разнес чиновников из-за голосования по паркам

Мэр Екатеринбурга возмущен явкой на голосовании, за которым следит Москва

28 марта 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов призывает своих заместителей активнее завлекать екатеринбуржцев на голосование по паркам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, как и анонсировало URA.RU, устроил публичную выволочку чиновникам, проваливающим голосование по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Похвалы удостоилась лишь его самый доверенный зам Марина Фадеева, передает корреспондент URA.RU с коллегии в администрации. Общероссийское голосование стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. В Екатеринбурге на благоустройство претендуют бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», вторая очередь Преображенского парка, парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. По данным URA.RU, среди чиновников есть негласная установка: победить должен парк 50-летия ВЛКСМ. Но, чтобы федеральные деньги пришли, нужно показать высокую явку. KPI для города в этом году — 380 тысяч голосов. Новость по теме Екатеринбург проваливает борьбу за федеральные деньги, мэр бьет тревогу «На сегодняшний день 37 тысяч. Это крайне мало. <…> Мы же с вами поработали на выборах президента. 760 тысяч человек пришли проголосовать за нашего кандидата. Здесь у нас гораздо больше ресурсов, потому что у нас в голосовании принимают участие граждане с 14 лет. Посмотрите цифру волонтеров — по 1000 человек, из них 500 с лишним — это ребята 14 лет, работа городского волонтерского штаба. Это организационные вопросы, которые надо просто взять и системно решать каждому. Вот просто Марину Сергеевну [Фадееву] ставлю в пример, как она к этому отнеслась для достижения общей задачи», — сказал Орлов. Считается, что за явку также отвечают вице-мэры Сергей Пахотин (информационная политика), Екатерина Сибирцева (школы и культура) и Алексей Бубнов (благоустройство). В 2023-м Екатеринбург уже проваливался, напомнил Орлов. «Вот мы в прошлом году KPI не выполнили, но я лично пообещал жителям Орджоникидзевского района привести в порядок парк „Уралмаш“ (победил в голосовании — прим. ред.). Да, используем средства нашего муниципального бюджета, хотя могли бы привлечь федеральные деньги на эти цели. Значит что-то мы недофинансировали», — обозначил ставки Орлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, как и анонсировало URA.RU, устроил публичную выволочку чиновникам, проваливающим голосование по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Похвалы удостоилась лишь его самый доверенный зам Марина Фадеева, передает корреспондент URA.RU с коллегии в администрации. Общероссийское голосование стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. В Екатеринбурге на благоустройство претендуют бульвар по улице Посадской, бульвар Культуры, парк 50-летия ВЛКСМ, пространство «Солнечные аллеи», вторая очередь Преображенского парка, парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. По данным URA.RU, среди чиновников есть негласная установка: победить должен парк 50-летия ВЛКСМ. Но, чтобы федеральные деньги пришли, нужно показать высокую явку. KPI для города в этом году — 380 тысяч голосов. «На сегодняшний день 37 тысяч. Это крайне мало. <…> Мы же с вами поработали на выборах президента. 760 тысяч человек пришли проголосовать за нашего кандидата. Здесь у нас гораздо больше ресурсов, потому что у нас в голосовании принимают участие граждане с 14 лет. Посмотрите цифру волонтеров — по 1000 человек, из них 500 с лишним — это ребята 14 лет, работа городского волонтерского штаба. Это организационные вопросы, которые надо просто взять и системно решать каждому. Вот просто Марину Сергеевну [Фадееву] ставлю в пример, как она к этому отнеслась для достижения общей задачи», — сказал Орлов. Считается, что за явку также отвечают вице-мэры Сергей Пахотин (информационная политика), Екатерина Сибирцева (школы и культура) и Алексей Бубнов (благоустройство). В 2023-м Екатеринбург уже проваливался, напомнил Орлов. «Вот мы в прошлом году KPI не выполнили, но я лично пообещал жителям Орджоникидзевского района привести в порядок парк „Уралмаш“ (победил в голосовании — прим. ред.). Да, используем средства нашего муниципального бюджета, хотя могли бы привлечь федеральные деньги на эти цели. Значит что-то мы недофинансировали», — обозначил ставки Орлов.