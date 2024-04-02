В Салехард съедутся сильнейшие фигуристы России

В Салехарде пройдет финал всероссийских соревнований по фигурному катанию

03 апреля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

В Салехарде пройдут всероссийские соревнования по фигурному катанию Фото: Алексей Андронов © URA.RU Фигуристы из разных уголков страны соберутся в Салехарде на финале Кубка России по синхронному катанию на коньках. Вместе с ним в столице Ямала состоятся всероссийские соревнования «Кубок Арктики», — сообщает пресс-служба окружного правительства. «Участие примут девять сильнейших команд России, это 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Московской области, Самарской и Свердловской областей, Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Возраст участников от 15 лет и старше», — сказано в сообщении на сайте правительства ЯНАО. Соревнования пройдут на ледовой арене спортивной школы «Ямал» с 5 по 7 апреля. Зрителей ожидают выступления по программам кандидатов и мастеров спорта России, а также световое шоу с показом самых красочных номеров каждой из девяти команд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигуристы из разных уголков страны соберутся в Салехарде на финале Кубка России по синхронному катанию на коньках. Вместе с ним в столице Ямала состоятся всероссийские соревнования «Кубок Арктики», — сообщает пресс-служба окружного правительства. «Участие примут девять сильнейших команд России, это 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Московской области, Самарской и Свердловской областей, Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Возраст участников от 15 лет и старше», — сказано в сообщении на сайте правительства ЯНАО. Соревнования пройдут на ледовой арене спортивной школы «Ямал» с 5 по 7 апреля. Зрителей ожидают выступления по программам кандидатов и мастеров спорта России, а также световое шоу с показом самых красочных номеров каждой из девяти команд.