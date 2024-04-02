02 апреля 2024

В Салехард съедутся сильнейшие фигуристы России

В Салехарде пройдет финал всероссийских соревнований по фигурному катанию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мюзикл на льду театра на льду “Воскресенье” “Белоснежка и 7 богатырей”. Сургут, ледовое шоу, фигурное катание
В Салехарде пройдут всероссийские соревнования по фигурному катанию Фото:

Фигуристы из разных уголков страны соберутся в Салехарде на финале Кубка России по синхронному катанию на коньках. Вместе с ним в столице Ямала состоятся всероссийские соревнования «Кубок Арктики», — сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Участие примут девять сильнейших команд России, это 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Московской области, Самарской и Свердловской областей, Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Возраст участников от 15 лет и старше», — сказано в сообщении на сайте правительства ЯНАО.

Соревнования пройдут на ледовой арене спортивной школы «Ямал» с 5 по 7 апреля. Зрителей ожидают выступления по программам кандидатов и мастеров спорта России, а также световое шоу с показом самых красочных номеров каждой из девяти команд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фигуристы из разных уголков страны соберутся в Салехарде на финале Кубка России по синхронному катанию на коньках. Вместе с ним в столице Ямала состоятся всероссийские соревнования «Кубок Арктики», — сообщает пресс-служба окружного правительства. «Участие примут девять сильнейших команд России, это 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Московской области, Самарской и Свердловской областей, Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Возраст участников от 15 лет и старше», — сказано в сообщении на сайте правительства ЯНАО. Соревнования пройдут на ледовой арене спортивной школы «Ямал» с 5 по 7 апреля. Зрителей ожидают выступления по программам кандидатов и мастеров спорта России, а также световое шоу с показом самых красочных номеров каждой из девяти команд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...