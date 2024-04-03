03 апреля 2024

В ХМАО спрогнозировали потепление до +12 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
Во многих городах 5 апреля будет светить солнце Фото:

В ХМАО 5 апреля потеплее до +12 градусов. При этом в некоторых городах будет солнечно, а в других облачно. Об этом сообщили синоптики на сайте Gismeteo.

«В Ханты-Мансийске 5 апреля обещают температуру воздуха до +12 градусов. Ветер будет сильный — до 10 метров в секунду. В течение дня будет облачно, а также пройдет небольшой снег с дождем», — говорится на сайте.

В то же время в Сургуте, Нягани и Нефтеюганске обещают до +10 градусов. Погода будет в основном солнечная. Ветер спрогнозировали умеренный — в районе 6-7 метров в секунду.

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В ХМАО 5 апреля потеплее до +12 градусов. При этом в некоторых городах будет солнечно, а в других облачно. Об этом сообщили синоптики на сайте Gismeteo. «В Ханты-Мансийске 5 апреля обещают температуру воздуха до +12 градусов. Ветер будет сильный — до 10 метров в секунду. В течение дня будет облачно, а также пройдет небольшой снег с дождем», — говорится на сайте. В то же время в Сургуте, Нягани и Нефтеюганске обещают до +10 градусов. Погода будет в основном солнечная. Ветер спрогнозировали умеренный — в районе 6-7 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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