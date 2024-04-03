В ХМАО спрогнозировали потепление до +12 градусов

04 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Во многих городах 5 апреля будет светить солнце Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО 5 апреля потеплее до +12 градусов. При этом в некоторых городах будет солнечно, а в других облачно. Об этом сообщили синоптики на сайте Gismeteo. «В Ханты-Мансийске 5 апреля обещают температуру воздуха до +12 градусов. Ветер будет сильный — до 10 метров в секунду. В течение дня будет облачно, а также пройдет небольшой снег с дождем», — говорится на сайте. В то же время в Сургуте, Нягани и Нефтеюганске обещают до +10 градусов. Погода будет в основном солнечная. Ветер спрогнозировали умеренный — в районе 6-7 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО 5 апреля потеплее до +12 градусов. При этом в некоторых городах будет солнечно, а в других облачно. Об этом сообщили синоптики на сайте Gismeteo. «В Ханты-Мансийске 5 апреля обещают температуру воздуха до +12 градусов. Ветер будет сильный — до 10 метров в секунду. В течение дня будет облачно, а также пройдет небольшой снег с дождем», — говорится на сайте. В то же время в Сургуте, Нягани и Нефтеюганске обещают до +10 градусов. Погода будет в основном солнечная. Ветер спрогнозировали умеренный — в районе 6-7 метров в секунду.