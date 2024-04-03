Россия рекордно сократила внешний долг

04 апреля 2024 в 05:26 Размер текста - 17 +

С уменьшением долговой нагрузки экономика РФ продолжает расти Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Внешний долг России по итогам 2023 года сократился до 316,8 млрд долларов. Это минимальный показатель с 2007 года, когда долг составлял 313,2 млрд долларов, следует из годового отчета Банка России. «Внешний долг России по итогам 2023 года сократился на 17,7% — до 316,8 млрд долларов. Удалось почти полностью погасить внешний долг с начала 2022 года, когда он составлял 488 млрд долларов. Это повышает экономическую устойчивость РФ в условиях санкций», — пишут «Известия» со ссылкой на годовой отчет Банка России. Издание отмечает, что снижения удалось достичь за счет уменьшения задолженностей госсектора. При этом долг банковского сектора в сумме 94,7 млрд долларов остался на том же уровне. Государственный долг России находится на невысоком уровне и по итогам года может составить меньше заявленных 17%. Такой прогноз ранее сделал министр финансов Антон Силуанов, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Внешний долг России по итогам 2023 года сократился до 316,8 млрд долларов. Это минимальный показатель с 2007 года, когда долг составлял 313,2 млрд долларов, следует из годового отчета Банка России. «Внешний долг России по итогам 2023 года сократился на 17,7% — до 316,8 млрд долларов. Удалось почти полностью погасить внешний долг с начала 2022 года, когда он составлял 488 млрд долларов. Это повышает экономическую устойчивость РФ в условиях санкций», — пишут «Известия» со ссылкой на годовой отчет Банка России. Издание отмечает, что снижения удалось достичь за счет уменьшения задолженностей госсектора. При этом долг банковского сектора в сумме 94,7 млрд долларов остался на том же уровне. Государственный долг России находится на невысоком уровне и по итогам года может составить меньше заявленных 17%. Такой прогноз ранее сделал министр финансов Антон Силуанов, пишет телеканал 360.