03 апреля 2024

Россия рекордно сократила внешний долг

© Служба новостей «URA.RU»
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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
С уменьшением долговой нагрузки экономика РФ продолжает расти Фото:
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Внешний долг России по итогам 2023 года сократился до 316,8 млрд долларов. Это минимальный показатель с 2007 года, когда долг составлял 313,2 млрд долларов, следует из годового отчета Банка России.

«Внешний долг России по итогам 2023 года сократился на 17,7% — до 316,8 млрд долларов. Удалось почти полностью погасить внешний долг с начала 2022 года, когда он составлял 488 млрд долларов. Это повышает экономическую устойчивость РФ в условиях санкций», — пишут «Известия» со ссылкой на годовой отчет Банка России.

Издание отмечает, что снижения удалось достичь за счет уменьшения задолженностей госсектора. При этом долг банковского сектора в сумме 94,7 млрд долларов остался на том же уровне.

Государственный долг России находится на невысоком уровне и по итогам года может составить меньше заявленных 17%. Такой прогноз ранее сделал министр финансов Антон Силуанов, пишет телеканал 360.

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Внешний долг России по итогам 2023 года сократился до 316,8 млрд долларов. Это минимальный показатель с 2007 года, когда долг составлял 313,2 млрд долларов, следует из годового отчета Банка России. «Внешний долг России по итогам 2023 года сократился на 17,7% — до 316,8 млрд долларов. Удалось почти полностью погасить внешний долг с начала 2022 года, когда он составлял 488 млрд долларов. Это повышает экономическую устойчивость РФ в условиях санкций», — пишут «Известия» со ссылкой на годовой отчет Банка России. Издание отмечает, что снижения удалось достичь за счет уменьшения задолженностей госсектора. При этом долг банковского сектора в сумме 94,7 млрд долларов остался на том же уровне. Государственный долг России находится на невысоком уровне и по итогам года может составить меньше заявленных 17%. Такой прогноз ранее сделал министр финансов Антон Силуанов, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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