В округе Курганской области перекрыли мост из-за угрозы подтопления. Фото

04 апреля 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

В округах Курганской области подтопляет территории из-за резкого таяния снега (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шумихинском округе Курганской области из-за резкого таяния снега поднимается уровень воды. Возможен размыв дороги в районе моста рядом с селом Кушма, поэтому врасти заранее перекрыли мост для проезда личного транспорта. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Шумихинского округа Оксана Двизова. «В результате аномального потепления и быстрого таяния снега на территории рядом с селом Кушма резко поднялся уровень воды. Угрозы населенному пункту и причин для паники нет. Однако возможен размыв дороги в районе моста. Администрацией округа заранее предпринят ряд мер для обеспечения безопасности и нормальной жизнедеятельности села. Прошу с пониманием отнестись к временному перекрытию моста для проезда личного транспорта. Для пешеходов проход на данный момент открыт», — написала Двизова на своей странице во «ВКонтакте». При этом, учащиеся школы поселка с 4 апреля переведены на дистанционное обучение. Муниципальный пункт пожарной охраны дежурит круглосуточно. Ситуация на контроле. Как только уровень воды снизится и прогноз будет благоприятным, мост откроют для движения транспорта, дети вернутся к очному обучению. Ранее в рабочем поселке Каргаполье подтопило дома по переулку Олимпийскому, вода появилась в огородах по переулкам Пожарному, Первомайскому. «Возле реки Поцелуйка прокопали траншею. Вода отступила. В селе Новоиковском из-за талых вод с полей подтопило дома. На данный момент поток воды уменьшился, и вода отошла от домов. Ситуация находится под контролем. В случае ухудшения ситуации звоните на номер ЕДДС 112», — написал глава Каргапольского округа Евгений Ленков в своем telegram-канале. В Шумихинском округе перекрыли проезд по мосту из-за угрозы подтопления, учеников поселка Кушма перевели на дистант Оксана Двизова, соцсеть «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шумихинском округе Курганской области из-за резкого таяния снега поднимается уровень воды. Возможен размыв дороги в районе моста рядом с селом Кушма, поэтому врасти заранее перекрыли мост для проезда личного транспорта. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Шумихинского округа Оксана Двизова. «В результате аномального потепления и быстрого таяния снега на территории рядом с селом Кушма резко поднялся уровень воды. Угрозы населенному пункту и причин для паники нет. Однако возможен размыв дороги в районе моста. Администрацией округа заранее предпринят ряд мер для обеспечения безопасности и нормальной жизнедеятельности села. Прошу с пониманием отнестись к временному перекрытию моста для проезда личного транспорта. Для пешеходов проход на данный момент открыт», — написала Двизова на своей странице во «ВКонтакте». При этом, учащиеся школы поселка с 4 апреля переведены на дистанционное обучение. Муниципальный пункт пожарной охраны дежурит круглосуточно. Ситуация на контроле. Как только уровень воды снизится и прогноз будет благоприятным, мост откроют для движения транспорта, дети вернутся к очному обучению. Ранее в рабочем поселке Каргаполье подтопило дома по переулку Олимпийскому, вода появилась в огородах по переулкам Пожарному, Первомайскому. «Возле реки Поцелуйка прокопали траншею. Вода отступила. В селе Новоиковском из-за талых вод с полей подтопило дома. На данный момент поток воды уменьшился, и вода отошла от домов. Ситуация находится под контролем. В случае ухудшения ситуации звоните на номер ЕДДС 112», — написал глава Каргапольского округа Евгений Ленков в своем telegram-канале.