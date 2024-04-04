Politico: министры стран НАТО «закатили» глаза, узнав о требованиях Украины

Украина предложила создать фонд для поддержки страны на 100 миллиардов долларов. Министры стран НАТО «закатили глаза» на эту просьбу, передает издание Politico.
«Некоторые министры закатили глаза, реагируя на сумму в 100 миллиардов долларов, и задались вопросом, откуда она взялась», — цитирует Politico слова неназванного чиновника. По данным издания, дипломаты не назвали точный размер фонда помощи Украине. Предполагается, что его бюджет находится на обсуждении. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отказался назвать размер будущего фонда.
Ранее URA.RU сообщало, что Столтенберг обещал Украине членство в НАТО. Однако, генсек альянса не уточнил, когда страна вступит в военный блок.
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Украина предложила создать фонд для поддержки страны на 100 миллиардов долларов. Министры стран НАТО «закатили глаза» на эту просьбу, передает издание Politico. «Некоторые министры закатили глаза, реагируя на сумму в 100 миллиардов долларов, и задались вопросом, откуда она взялась», — цитирует Politico слова неназванного чиновника. По данным издания, дипломаты не назвали точный размер фонда помощи Украине. Предполагается, что его бюджет находится на обсуждении. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отказался назвать размер будущего фонда. Ранее URA.RU сообщало, что Столтенберг обещал Украине членство в НАТО. Однако, генсек альянса не уточнил, когда страна вступит в военный блок.