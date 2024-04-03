Генсек НАТО пообещал Украине членство в альянсе

Йенс Столтенберг высказался о вступлении Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал, что Украина в будущем вступит в НАТО. Однако он не уточнил, когда это может произойти.
«Украина станет членом НАТО. Тут нет вопроса „если“, есть лишь вопрос „когда“», — подчеркнул Йенс Столтенберг во время заседание, приуроченного к 75-летнему юбилею альянса. Его слова передает ТАСС.
Власти Украины и президент Владимир Зеленский в частности неоднократно высказывались о необходимости вступления в НАТО. Украиский глава говорил, что пока Киев не в альянсе, ему не способны помочь в полной мере.
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