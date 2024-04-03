Генсек НАТО пообещал Украине членство в альянсе

03 апреля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг высказался о вступлении Украины в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал, что Украина в будущем вступит в НАТО. Однако он не уточнил, когда это может произойти. «Украина станет членом НАТО. Тут нет вопроса „если“, есть лишь вопрос „когда“», — подчеркнул Йенс Столтенберг во время заседание, приуроченного к 75-летнему юбилею альянса. Его слова передает ТАСС. Власти Украины и президент Владимир Зеленский в частности неоднократно высказывались о необходимости вступления в НАТО. Украиский глава говорил, что пока Киев не в альянсе, ему не способны помочь в полной мере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал, что Украина в будущем вступит в НАТО. Однако он не уточнил, когда это может произойти. «Украина станет членом НАТО. Тут нет вопроса „если“, есть лишь вопрос „когда“», — подчеркнул Йенс Столтенберг во время заседание, приуроченного к 75-летнему юбилею альянса. Его слова передает ТАСС. Власти Украины и президент Владимир Зеленский в частности неоднократно высказывались о необходимости вступления в НАТО. Украиский глава говорил, что пока Киев не в альянсе, ему не способны помочь в полной мере.