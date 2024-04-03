Генсек НАТО пообещал Украине членство в альянсе

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Йенс Столтенберг высказался о вступлении Украины в НАТО Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал, что Украина в будущем вступит в НАТО. Однако он не уточнил, когда это может произойти.

«Украина станет членом НАТО. Тут нет вопроса „если“, есть лишь вопрос „когда“», — подчеркнул Йенс Столтенберг во время заседание, приуроченного к 75-летнему юбилею альянса. Его слова передает ТАСС.

Власти Украины и президент Владимир Зеленский в частности неоднократно высказывались о необходимости вступления в НАТО. Украиский глава говорил, что пока Киев не в альянсе, ему не способны помочь в полной мере.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал, что Украина в будущем вступит в НАТО. Однако он не уточнил, когда это может произойти. «Украина станет членом НАТО. Тут нет вопроса „если“, есть лишь вопрос „когда“», — подчеркнул Йенс Столтенберг во время заседание, приуроченного к 75-летнему юбилею альянса. Его слова передает ТАСС. Власти Украины и президент Владимир Зеленский в частности неоднократно высказывались о необходимости вступления в НАТО. Украиский глава говорил, что пока Киев не в альянсе, ему не способны помочь в полной мере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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