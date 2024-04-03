03 апреля 2024

Курганцам показали строящийся акватермальный комплекс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лесниках строят акватермальный комплекс Фото:

На территории санатория «Лесники» под Курганом продолжается строительство акватернального комплекса под открытым небом. Открытие комплекса запланировано на май—июнь, сейчас компания набирает сотрудников. Информация об этом и фото строящегося объекта размещены в группе «Акватермальный комплекс Лесники» во «ВКонтакте».

«Открытие акватермального комплекса запланировано через два месяца. Сейчас акватермальный комплекс ищет свою команду. Требуется администраторы, мастера чистоты, спасатели, медсестра, бармены и кассиры. Пока только на примете несколько человек, кто откликнулся на вакансии. Это первое масштабное место — целый акватермальный комплекс с развитой инфраструктурой», — рассказала сотрудница санатория «Лесники».

Ранее URA.RU писало, что в санатории «Лесники» Курганской области построят SPA-комплекс с двумя бассейнами. Об этом URA.RU рассказал предприниматель Владлен Воробейчик. Строительство объекта началось в 2022 году.

Проект акватермального комплекса Лесники
Проект акватермального комплекса Лесники
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Строительство объекта в Лесника идет полным ходом, завершить стройку планируют через два месяца
Строительство объекта в Лесника идет полным ходом, завершить стройку планируют через два месяца
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На территории санатория «Лесники» под Курганом продолжается строительство акватернального комплекса под открытым небом. Открытие комплекса запланировано на май—июнь, сейчас компания набирает сотрудников. Информация об этом и фото строящегося объекта размещены в группе «Акватермальный комплекс Лесники» во «ВКонтакте». «Открытие акватермального комплекса запланировано через два месяца. Сейчас акватермальный комплекс ищет свою команду. Требуется администраторы, мастера чистоты, спасатели, медсестра, бармены и кассиры. Пока только на примете несколько человек, кто откликнулся на вакансии. Это первое масштабное место — целый акватермальный комплекс с развитой инфраструктурой», — рассказала сотрудница санатория «Лесники». Ранее URA.RU писало, что в санатории «Лесники» Курганской области построят SPA-комплекс с двумя бассейнами. Об этом URA.RU рассказал предприниматель Владлен Воробейчик. Строительство объекта началось в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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