В курганском санатории постоят SPA-комплекс с бассейнами

Владельцы санатория «Лесники» под Курганом построят два бассейна Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В санатории «Лесники» Курганской области построят SPA-комплекс с двумя бассейнами, а также рубленные из дерева банные комплексы и глэмпинги. Об этом URA.RU рассказал предприниматель Владлен Воробейчик.

«Мы заканчиваем проектирование SPA-комплекса с двумя бассейнами. Один бассейн будет крытый, второй — термальный, круглогодичный с минеральной водой под открытым небом. Проект находится на стадии доработки, после чего будет направлен на экспертизу. Сейчас решается вопрос о софинансировании проекта в рамках одной из государственных программ по развитию туризма. Начало строительства в этом году», — рассказал Владлен Воробейчик.

Сейчас в санатории работает обновленный жилой корпус, поликлиника, где предлагаются программы по оздоровлению, физиотерапевтические процедуры, грязелечение (грязь оз. Медвежье), водолечение. Построена русская баня на дровах с чаном под открытым небом, отремонтированы ресторан и клуб. К майским праздникам планируют запустить новый коттедж, возведенный в экостиле из дерева. «Спрос на санаторные услуги есть. Учитывая, что сейчас тяжело выехать на отдых и лечение за границу, местные санатории — хороший вариант импортозамещения. Конечно, отдыхающие сейчас более требовательные. Реализация проекта по строительству новых объектов в „Лесниках“, даст импульс развитию санатория», — отметил Воробейчик.

Раннее URA.RU писало, что санаторий «Лесники» (Кетовский район) власти продали в 2021 году. Учредителем и директором компании ООО «Лесники» является Людмила Воробейчик, супруга Владлена. Новые владельцы хотят реконструировать санаторий в курорт европейского уровня. 30 апреля в «Лесниках» выступит легендарная группа «На-На».

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