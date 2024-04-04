Челябинск догнал города Подмосковья по стоимости жилья. Скрин

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Однокомнатные квартиры на «вторичке» в Челябинске и в Московской области стоят в среднем 3,5 — 4 млн рублей Фото:

Жители Челябинска могут купить однокомнатную квартиру на «вторичке» в Московской области, продав подобную недвижимость в Челябинске. Стоимость квартир в Воскресенске, Орехово-Зуево и Шатуре Московской области в среднем составляет 3,5-4 млн рублей, сообщается на портале о недвижимости.

«Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Воскресенске, Орехово-Зуево и Шатуре Московской области составляет 3,5-4 млн рублей. В таком же бюджете можно приобрести квартиру на втоирчном рынке в Челябинске», — сообщается на портале «Циан для профи».

На данный момент во многих городах Московской области уровень цен на вторичном рынке сопоставим с уровнем цен в крупных российских городах. В целом по России продав «однушку» в Тольятти, Ульяновске, Ижевске или Оренбурге покупатель на вырученные средства может купить квартиру в Кашире или Егорьевске, а собственник квартиры в Севастополе или Казани может выбирать будущее жилье в большинстве городов среднего и дальнего поясов Подмосковья, а также и совсем близко к Москве — в Балашихе и Видном.

На данный момент во многих городах Московской области уровень цен на вторичном рынке сопоставим с уровнем цен в крупных российских городах
На данный момент во многих городах Московской области уровень цен на вторичном рынке сопоставим с уровнем цен в крупных российских городах

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Жители Челябинска могут купить однокомнатную квартиру на «вторичке» в Московской области, продав подобную недвижимость в Челябинске. Стоимость квартир в Воскресенске, Орехово-Зуево и Шатуре Московской области в среднем составляет 3,5-4 млн рублей, сообщается на портале о недвижимости. «Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Воскресенске, Орехово-Зуево и Шатуре Московской области составляет 3,5-4 млн рублей. В таком же бюджете можно приобрести квартиру на втоирчном рынке в Челябинске», — сообщается на портале «Циан для профи». На данный момент во многих городах Московской области уровень цен на вторичном рынке сопоставим с уровнем цен в крупных российских городах. В целом по России продав «однушку» в Тольятти, Ульяновске, Ижевске или Оренбурге покупатель на вырученные средства может купить квартиру в Кашире или Егорьевске, а собственник квартиры в Севастополе или Казани может выбирать будущее жилье в большинстве городов среднего и дальнего поясов Подмосковья, а также и совсем близко к Москве — в Балашихе и Видном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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