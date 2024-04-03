03 апреля 2024

В суде начнутся прения по уголовному делу об убийстве прокурора ХМАО

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Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, вердикт, суд
В суде ХМАО начнутся прения сторон по уголовному делу о заказном убийстве прокурора округа Юрия Бедерина Фото:

В суде ХМАО начнутся прения сторон по уголовному делу о заказном убийстве прокурора округа Юрия Бедерина. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«В окружном суде завершается процесс по делу бывшего главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации по ХМАО Юрия Чекина, которого обвиняют в организации заказного убийства прокурора округа Юрия Бедерина», — сообщает tg-канал. Юрию Чекину вменяется семь статей УК РФ.

Среди них мошенничество в крупном размере, склонение другого лица к совершению убийства, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, незаконное приобретение и хранение оружия и другие. Прения сторон начнутся 8 апреля.

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В суде ХМАО начнутся прения сторон по уголовному делу о заказном убийстве прокурора округа Юрия Бедерина. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «В окружном суде завершается процесс по делу бывшего главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации по ХМАО Юрия Чекина, которого обвиняют в организации заказного убийства прокурора округа Юрия Бедерина», — сообщает tg-канал. Юрию Чекину вменяется семь статей УК РФ. Среди них мошенничество в крупном размере, склонение другого лица к совершению убийства, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, незаконное приобретение и хранение оружия и другие. Прения сторон начнутся 8 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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