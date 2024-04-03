В суде начнутся прения по уголовному делу об убийстве прокурора ХМАО

В суде ХМАО начнутся прения сторон по уголовному делу о заказном убийстве прокурора округа Юрия Бедерина. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«В окружном суде завершается процесс по делу бывшего главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации по ХМАО Юрия Чекина, которого обвиняют в организации заказного убийства прокурора округа Юрия Бедерина», — сообщает tg-канал. Юрию Чекину вменяется семь статей УК РФ.
Среди них мошенничество в крупном размере, склонение другого лица к совершению убийства, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, незаконное приобретение и хранение оружия и другие. Прения сторон начнутся 8 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!