В Сургуте перекроют движение на нескольких улицах на праздник Ураза-байрам

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Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, полиция, дпс, машины дпс
Движение остановят на пять часов Фото:

В Сургуте 10 апреля будет перекрыто несколько улиц из-за празднования важного мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

Проезд будет остановлен на улицах Никольская от Безверхова до проспекта Набережный, где также будет введено ограничение на проезд от Дзержинского до Майской. «В связи с проведением мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Ураза-байрам, будет произведено перекрытие движения автотранспорта с 02:00 ч. до 07:00 часов 10 апреля. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого участка», — сообщили в мэрии.

Будут изменены маршруты автобусов 22, 26, 28, 28А, 37, 47. После празднования движение автобусов восстановится.

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В Сургуте 10 апреля будет перекрыто несколько улиц из-за празднования важного мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Проезд будет остановлен на улицах Никольская от Безверхова до проспекта Набережный, где также будет введено ограничение на проезд от Дзержинского до Майской. «В связи с проведением мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Ураза-байрам, будет произведено перекрытие движения автотранспорта с 02:00 ч. до 07:00 часов 10 апреля. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого участка», — сообщили в мэрии. Будут изменены маршруты автобусов 22, 26, 28, 28А, 37, 47. После празднования движение автобусов восстановится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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