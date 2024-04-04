В Сургуте перекроют движение на нескольких улицах на праздник Ураза-байрам

В Сургуте 10 апреля будет перекрыто несколько улиц из-за празднования важного мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
Проезд будет остановлен на улицах Никольская от Безверхова до проспекта Набережный, где также будет введено ограничение на проезд от Дзержинского до Майской. «В связи с проведением мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Ураза-байрам, будет произведено перекрытие движения автотранспорта с 02:00 ч. до 07:00 часов 10 апреля. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемого участка», — сообщили в мэрии.
Будут изменены маршруты автобусов 22, 26, 28, 28А, 37, 47. После празднования движение автобусов восстановится.
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