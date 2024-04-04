Авторитетный бизнесмен Петерман подает властям ХМАО сигнал в преддверии выборов

04 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Александр Петерман раскритиковал власти ХМАО и Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Авторитетный бизнесмен Петерман пытается обратить на себя внимание властей ХМАО перед стартом нового электорального цикла. Он записал интервью с подконтрольным блогером «Дорогая Айгуль», где раскритиковал югорские политэлиты, обвинив их в неэффективности. «Я сажусь с Кощенко разговаривать, я ему говорю: „Слушай, у меня две торговых сети региональных, банк, общепит — я четко вижу, как люди живут“. Объясняю ему, что упал средний чек, что ассортимент товара снижается, люди берут только, чтобы прожить. Он сидит и говорит мне „нет, по бумагам, по цифрам“ — все хорошо. <…> Глава города на случай войны — это руководитель военного гарнизона, ну куда с такими руководителями. Посмотрите на всех руководителей, которых у нас ставят в округе — начиная от внешнего вида, заканчивая их поступками, делами», — заявил Петерман. Критика обрушилась и на губернатора Югры Наталью Комарову, и на спикера окружной думы Бориса Хохрякова, которому Петерман якобы не стал мешать прийти к власти 20 лет назад, и на других депутатов городской и окружной думы. Неожиданную личную активность главы корпорации «Славтэк» (он редко появляется на публике) связывают с тем, что осенью в Югре должны состояться довыборы в региональный парламент и думу Нижневартовска, и предприниматель пытается пролоббировать собственные интересы и подает властям знак, что готов к торгам. «На протяжении последних 20 лет это стандартное поведение Петермана как политика. Игра в оппозицию, жесткая критика властей и позиция „защитника интересов народа“ типичны для него. Ранее он мог таким способом достичь желаемого (у него была целая фракция в городской думе, а корпорация „Славтэк“ получала муниципальные контракты). Однако времена изменились, и если раньше заигрывания с оппозицией были частью системы сдержек и противовесов, то теперь влияние югорского внутриполитического блока возросло, сделав ситуацию в регионе более управляемой. Если какие-то красные линии Петерман перейдет, то вмешаются правоохранительные органы, поскольку шантаж властей недопустим», — прокомментировал Безделов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авторитетный бизнесмен Петерман пытается обратить на себя внимание властей ХМАО перед стартом нового электорального цикла. Он записал интервью с подконтрольным блогером «Дорогая Айгуль», где раскритиковал югорские политэлиты, обвинив их в неэффективности. «Я сажусь с Кощенко разговаривать, я ему говорю: „Слушай, у меня две торговых сети региональных, банк, общепит — я четко вижу, как люди живут“. Объясняю ему, что упал средний чек, что ассортимент товара снижается, люди берут только, чтобы прожить. Он сидит и говорит мне „нет, по бумагам, по цифрам“ — все хорошо. <…> Глава города на случай войны — это руководитель военного гарнизона, ну куда с такими руководителями. Посмотрите на всех руководителей, которых у нас ставят в округе — начиная от внешнего вида, заканчивая их поступками, делами», — заявил Петерман. Критика обрушилась и на губернатора Югры Наталью Комарову, и на спикера окружной думы Бориса Хохрякова, которому Петерман якобы не стал мешать прийти к власти 20 лет назад, и на других депутатов городской и окружной думы. Неожиданную личную активность главы корпорации «Славтэк» (он редко появляется на публике) связывают с тем, что осенью в Югре должны состояться довыборы в региональный парламент и думу Нижневартовска, и предприниматель пытается пролоббировать собственные интересы и подает властям знак, что готов к торгам. «На протяжении последних 20 лет это стандартное поведение Петермана как политика. Игра в оппозицию, жесткая критика властей и позиция „защитника интересов народа“ типичны для него. Ранее он мог таким способом достичь желаемого (у него была целая фракция в городской думе, а корпорация „Славтэк“ получала муниципальные контракты). Однако времена изменились, и если раньше заигрывания с оппозицией были частью системы сдержек и противовесов, то теперь влияние югорского внутриполитического блока возросло, сделав ситуацию в регионе более управляемой. Если какие-то красные линии Петерман перейдет, то вмешаются правоохранительные органы, поскольку шантаж властей недопустим», — прокомментировал Безделов.