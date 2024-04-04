В Пермском крае боец СВО обвиняется в коллективном похищении человека

04 апреля 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Участник СВО оказался на скамье подсудимых Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пермском гарнизонном военном суде начался судебный процесс над 24-летним бойцом СВО Владимиром Мизевым и тремя его друзьями. Мужчины обвиняются в хулиганстве и похищении человека группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в ночь на 6 августа 2023 года военнослужащий, находясь в отпуске, поругался с одним из жителей поселка Гайны (Пермский край). После этого произошла массовая драка и пермяк, с которым ругался контрактник, сбежал с места событий. «Тогда у обвиняемых возник умысел похитить другого избитого, чтобы вынудить сбежавшего мужчину приехать для дальнейшего разбирательства. «Мизев В.А. открыл багажник своего автомобиля, а его знакомые вынудили туда залезть, избитого ранее, потерпевшего пермяка. Обвиняемые отвезли похищенного к колонке с водой. Вытащили и снова избили. После этого четверо обвиняемых вывезли похищенного в лес, где продолжили избивать и требовали позвонить сбежавшему пермяку, чтобы тот явился для продолжения конфликта», — передает корреспондент URA.RU слова прокурора, зачитавшего в суде обвинительное заключение. Всем четверым обвиняемым инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц, а также похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Один из подсудимых на момент совершения преступления еще не достиг 18-летнего возраста. Пермякам грозит более десяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском гарнизонном военном суде начался судебный процесс над 24-летним бойцом СВО Владимиром Мизевым и тремя его друзьями. Мужчины обвиняются в хулиганстве и похищении человека группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в ночь на 6 августа 2023 года военнослужащий, находясь в отпуске, поругался с одним из жителей поселка Гайны (Пермский край). После этого произошла массовая драка и пермяк, с которым ругался контрактник, сбежал с места событий. «Тогда у обвиняемых возник умысел похитить другого избитого, чтобы вынудить сбежавшего мужчину приехать для дальнейшего разбирательства. «Мизев В.А. открыл багажник своего автомобиля, а его знакомые вынудили туда залезть, избитого ранее, потерпевшего пермяка. Обвиняемые отвезли похищенного к колонке с водой. Вытащили и снова избили. После этого четверо обвиняемых вывезли похищенного в лес, где продолжили избивать и требовали позвонить сбежавшему пермяку, чтобы тот явился для продолжения конфликта», — передает корреспондент URA.RU слова прокурора, зачитавшего в суде обвинительное заключение. Всем четверым обвиняемым инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц, а также похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Один из подсудимых на момент совершения преступления еще не достиг 18-летнего возраста. Пермякам грозит более десяти лет лишения свободы.