Мэр Нижнего Тагила поставит точку в вопросе реконструкции важного путепровода

04 апреля 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

По словам мэра, ситуация с ремонтом путепровода становится критической Фото: Игорь Пантин © URA.RU Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев анонсировал решение вопроса с реконструкцией путепровода на ул. Циолковского и дороги на ул. Октябрьской революции, где подрядчик не успел закончить работы в срок. Решение о расторжении или продлении контракта будет принято до 8 апреля, написал в своих соцсетях Пинаев. «Ситуация с реконструкцией путепровода на ул. Циолковского и дороги на ул. Октябрьской революции становится критической. Дорога разрыта и перекрыта несколько месяцев… Сегодня на совещании с участием представителей полиции, прокуратуры, депутатов выслушали мнения всех сторон. В том числе и руководства УСМ. Будем решать — продолжать реконструкцию объекта силами генподрядчика, либо искать новую подрядную организацию», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр уточнил, что готовность объекта составляет 58%. Он подчеркнул, что из-за затянувшейся реконструкции страдают жители домов и владельцы торговых точек. Несмотря на опережающее финансирование, полностью не выполнены работы ни по одному из трех этапов проекта. Решение должно быть принято до понедельника 8 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев анонсировал решение вопроса с реконструкцией путепровода на ул. Циолковского и дороги на ул. Октябрьской революции, где подрядчик не успел закончить работы в срок. Решение о расторжении или продлении контракта будет принято до 8 апреля, написал в своих соцсетях Пинаев. «Ситуация с реконструкцией путепровода на ул. Циолковского и дороги на ул. Октябрьской революции становится критической. Дорога разрыта и перекрыта несколько месяцев… Сегодня на совещании с участием представителей полиции, прокуратуры, депутатов выслушали мнения всех сторон. В том числе и руководства УСМ. Будем решать — продолжать реконструкцию объекта силами генподрядчика, либо искать новую подрядную организацию», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр уточнил, что готовность объекта составляет 58%. Он подчеркнул, что из-за затянувшейся реконструкции страдают жители домов и владельцы торговых точек. Несмотря на опережающее финансирование, полностью не выполнены работы ни по одному из трех этапов проекта. Решение должно быть принято до понедельника 8 апреля.