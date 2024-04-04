Мэр Нижнего Тагила поставит точку в вопросе реконструкции важного путепровода

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По словам мэра, ситуация с ремонтом путепровода становится критической Фото:

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев анонсировал решение вопроса с реконструкцией путепровода на ул. Циолковского и дороги на ул. Октябрьской революции, где подрядчик не успел закончить работы в срок. Решение о расторжении или продлении контракта будет принято до 8 апреля, написал в своих соцсетях Пинаев.

«Ситуация с реконструкцией путепровода на ул. Циолковского и дороги на ул. Октябрьской революции становится критической. Дорога разрыта и перекрыта несколько месяцев… Сегодня на совещании с участием представителей полиции, прокуратуры, депутатов выслушали мнения всех сторон. В том числе и руководства УСМ. Будем решать — продолжать реконструкцию объекта силами генподрядчика, либо искать новую подрядную организацию», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Мэр уточнил, что готовность объекта составляет 58%. Он подчеркнул, что из-за затянувшейся реконструкции страдают жители домов и владельцы торговых точек. Несмотря на опережающее финансирование, полностью не выполнены работы ни по одному из трех этапов проекта. Решение должно быть принято до понедельника 8 апреля.

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Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев анонсировал решение вопроса с реконструкцией путепровода на ул. Циолковского и дороги на ул. Октябрьской революции, где подрядчик не успел закончить работы в срок. Решение о расторжении или продлении контракта будет принято до 8 апреля, написал в своих соцсетях Пинаев. «Ситуация с реконструкцией путепровода на ул. Циолковского и дороги на ул. Октябрьской революции становится критической. Дорога разрыта и перекрыта несколько месяцев… Сегодня на совещании с участием представителей полиции, прокуратуры, депутатов выслушали мнения всех сторон. В том числе и руководства УСМ. Будем решать — продолжать реконструкцию объекта силами генподрядчика, либо искать новую подрядную организацию», — написал Владислав Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Мэр уточнил, что готовность объекта составляет 58%. Он подчеркнул, что из-за затянувшейся реконструкции страдают жители домов и владельцы торговых точек. Несмотря на опережающее финансирование, полностью не выполнены работы ни по одному из трех этапов проекта. Решение должно быть принято до понедельника 8 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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