Baza: нападавшего на губернатора Мурманской области ранили

Сейчас Чибис находится в больнице
Нападавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили при задержании. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области, ранен в ногу при задержании. Нападавшего задержали после того, как он ударил Андрея Чибиса ножом в живот», — говорится в сообщении.
Нападение произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент Чибис находится в операционной, состояние его неизвестно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Мурманской области. Ответ ожидается.
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