04 апреля 2024

Baza: нападавшего на губернатора Мурманской области ранили

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, чибис андрей
Сейчас Чибис находится в больнице Фото:

Нападавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили при задержании. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области, ранен в ногу при задержании. Нападавшего задержали после того, как он ударил Андрея Чибиса ножом в живот», — говорится в сообщении.

Нападение произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент Чибис находится в операционной, состояние его неизвестно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Мурманской области. Ответ ожидается.

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Нападавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили при задержании. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области, ранен в ногу при задержании. Нападавшего задержали после того, как он ударил Андрея Чибиса ножом в живот», — говорится в сообщении. Нападение произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент Чибис находится в операционной, состояние его неизвестно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Мурманской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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