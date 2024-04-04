Baza: нападавшего на губернатора Мурманской области ранили

05 апреля 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Сейчас Чибис находится в больнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нападавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили при задержании. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области, ранен в ногу при задержании. Нападавшего задержали после того, как он ударил Андрея Чибиса ножом в живот», — говорится в сообщении. Нападение произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент Чибис находится в операционной, состояние его неизвестно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Мурманской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нападавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили при задержании. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Мужчина, напавший на губернатора Мурманской области, ранен в ногу при задержании. Нападавшего задержали после того, как он ударил Андрея Чибиса ножом в живот», — говорится в сообщении. Нападение произошло после встречи с гражданами в Аппатитах. В данный момент Чибис находится в операционной, состояние его неизвестно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Мурманской области. Ответ ожидается.