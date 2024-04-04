Чем известен губернатор Мурманской области, на которого напали с ножом: биография и достижения

Губернатора Мурманской области ранили ножом

05 апреля 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

За свою карьеру Чибис успел поработать во многих государственных структурах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом В ночь с 4 на 5 апреля в городе Апатиты (Мурманская область) местный житель Александр Быданов с ножом напал на губернатора региона Андрея Чибиса и ударил его в живот. Глава области был госпитализирован и ему сделали операцию — сейчас он находится в реанимации. URA.RU рассказывает о том, что известно о Чибисе как о политике, управленце и губернаторе. Начало карьеры Чибиса Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары Чувашской АССР. Главе региона совсем недавно — 19 марта — исполнилось 45 лет. Будучи студентом Московского университета потребительской кооперации, Чибис учредил консалтинговую фирму и занимался адвокатской практикой. Политическая карьера его началась в 2004 году, когда он стал советником губернатора Рязанской области, а затем — начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии. Большую часть своей трудовой биографии проработал чиновником в ведомствах, отвечающих за строительство и жилищное хозяйство. Работа в правительстве РФ С 2006 года Чибис работал в правительстве РФ, где был начальником отдела сопровождения национального проекта «Доступное жилье» Минрегионразвития. После этого был назначен начальником управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2008 году возглавил совет директоров ОАО «Российские коммунальные системы». В мае 2011 года, когда при Кремле был создан Институт социально-экономических и политических исследований, Чибиса пригласили стать его исполнительным директором. В 2013 году после преобразования Федерального агентства по строительству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он стал замглавы ведомства по ЖКХ. «Школа губернаторов» В 2017—2018 годах принял участие в «школе губернаторов» — проекте РАНХиГС и Кремля по подготовке кадров для назначений на высокие посты. Перед назначением врио губернатора Андрей Чибис отвечал за цифровизацию городского хозяйства «Умный город». Врио губернатора Мурманской области он был назначен указом президента Владимира Путина 21 марта 2019 года. В сентябре 2019 года с результатом 60,07% в первом туре выборов губернатора Мурманской области он одержал победу. Срок его полномочий завершится в сентябре 2024 года. Достижения Чибиса на посту губернатора В этом году Мурманск вошел в число крупных городов России с благоприятной средой и с дискомфортным климатом. Чибис также проводит регулярные встречи с жителями Кольского полуострова, а информацию о них публикует в своих соцсетях. Последняя опубликованная декларация о доходах губернатора Чибиса датирована 2021 годом. Заявленный в ней доход составил 3,7 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь с 4 на 5 апреля в городе Апатиты (Мурманская область) местный житель Александр Быданов с ножом напал на губернатора региона Андрея Чибиса и ударил его в живот. Глава области был госпитализирован и ему сделали операцию — сейчас он находится в реанимации. URA.RU рассказывает о том, что известно о Чибисе как о политике, управленце и губернаторе. Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары Чувашской АССР. Главе региона совсем недавно — 19 марта — исполнилось 45 лет. Будучи студентом Московского университета потребительской кооперации, Чибис учредил консалтинговую фирму и занимался адвокатской практикой. Политическая карьера его началась в 2004 году, когда он стал советником губернатора Рязанской области, а затем — начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии. Большую часть своей трудовой биографии проработал чиновником в ведомствах, отвечающих за строительство и жилищное хозяйство. С 2006 года Чибис работал в правительстве РФ, где был начальником отдела сопровождения национального проекта «Доступное жилье» Минрегионразвития. После этого был назначен начальником управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2008 году возглавил совет директоров ОАО «Российские коммунальные системы». В мае 2011 года, когда при Кремле был создан Институт социально-экономических и политических исследований, Чибиса пригласили стать его исполнительным директором. В 2013 году после преобразования Федерального агентства по строительству в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства он стал замглавы ведомства по ЖКХ. В 2017—2018 годах принял участие в «школе губернаторов» — проекте РАНХиГС и Кремля по подготовке кадров для назначений на высокие посты. Перед назначением врио губернатора Андрей Чибис отвечал за цифровизацию городского хозяйства «Умный город». Врио губернатора Мурманской области он был назначен указом президента Владимира Путина 21 марта 2019 года. В сентябре 2019 года с результатом 60,07% в первом туре выборов губернатора Мурманской области он одержал победу. Срок его полномочий завершится в сентябре 2024 года. В этом году Мурманск вошел в число крупных городов России с благоприятной средой и с дискомфортным климатом. Чибис также проводит регулярные встречи с жителями Кольского полуострова, а информацию о них публикует в своих соцсетях. Последняя опубликованная декларация о доходах губернатора Чибиса датирована 2021 годом. Заявленный в ней доход составил 3,7 млн рублей.