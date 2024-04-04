04 апреля 2024

Бастрыкин взялся за дело о нападении с ножом на губернатора Мурманской области

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин передал в центральный аппарат СКР расследование нападения на Чибиса Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся за расследование дела о нападении с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области», — говорится в telegram-канале ведомства. На Чибиса напали 4 апреля.

После нападения губернатора Мурманской области госпитализировали. Операция длилась час, состояние главы региона оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся за расследование дела о нападении с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области», — говорится в telegram-канале ведомства. На Чибиса напали 4 апреля. После нападения губернатора Мурманской области госпитализировали. Операция длилась час, состояние главы региона оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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