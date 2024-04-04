Бастрыкин взялся за дело о нападении с ножом на губернатора Мурманской области

05 апреля 2024 в 03:24 Размер текста - 17 +

Бастрыкин передал в центральный аппарат СКР расследование нападения на Чибиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся за расследование дела о нападении с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области», — говорится в telegram-канале ведомства. На Чибиса напали 4 апреля. После нападения губернатора Мурманской области госпитализировали. Операция длилась час, состояние главы региона оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся за расследование дела о нападении с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области», — говорится в telegram-канале ведомства. На Чибиса напали 4 апреля. После нападения губернатора Мурманской области госпитализировали. Операция длилась час, состояние главы региона оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.