Бастрыкин взялся за дело о нападении с ножом на губернатора Мурманской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взялся за расследование дела о нападении с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области», — говорится в telegram-канале ведомства. На Чибиса напали 4 апреля.
После нападения губернатора Мурманской области госпитализировали. Операция длилась час, состояние главы региона оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.
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