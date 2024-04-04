04 апреля 2024

В Куртамыше из подтопленных домов эвакуировали 11 детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всего в зону риска попали порядка 30 домовладений (архивное фото)
Всего в зону риска попали порядка 30 домовладений (архивное фото) Фото:

Из 26 подтопленных домов в Куртамыше (Курганская область) к утру 5 апреля удалось эвакуировать 47 человек, из них 11 — это дети. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«На территории введен режим повышенной готовности. Ситуация остается непростой, но контролируемой. Жертв нет. Профильные службы работают круглосуточно. Из 26 подтопленных строений эвакуированы 47 человек, в том числе 11 детей», — написано в telegram-канале ведомства.

Население эвакуируют с помощью плавсредств, автобусов и автомобилей повышенной проходимости. В город направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Курганской области. Подробнее о происшествии узнаете из онлайн-траснсляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из 26 подтопленных домов в Куртамыше (Курганская область) к утру 5 апреля удалось эвакуировать 47 человек, из них 11 — это дети. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «На территории введен режим повышенной готовности. Ситуация остается непростой, но контролируемой. Жертв нет. Профильные службы работают круглосуточно. Из 26 подтопленных строений эвакуированы 47 человек, в том числе 11 детей», — написано в telegram-канале ведомства. Население эвакуируют с помощью плавсредств, автобусов и автомобилей повышенной проходимости. В город направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Курганской области. Подробнее о происшествии узнаете из онлайн-траснсляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...