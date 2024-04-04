В Куртамыше из подтопленных домов эвакуировали 11 детей

Из 26 подтопленных домов в Куртамыше (Курганская область) к утру 5 апреля удалось эвакуировать 47 человек, из них 11 — это дети. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«На территории введен режим повышенной готовности. Ситуация остается непростой, но контролируемой. Жертв нет. Профильные службы работают круглосуточно. Из 26 подтопленных строений эвакуированы 47 человек, в том числе 11 детей», — написано в telegram-канале ведомства.
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Из 26 подтопленных домов в Куртамыше (Курганская область) к утру 5 апреля удалось эвакуировать 47 человек, из них 11 — это дети. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «На территории введен режим повышенной готовности. Ситуация остается непростой, но контролируемой. Жертв нет. Профильные службы работают круглосуточно. Из 26 подтопленных строений эвакуированы 47 человек, в том числе 11 детей», — написано в telegram-канале ведомства. Население эвакуируют с помощью плавсредств, автобусов и автомобилей повышенной проходимости. В город направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Курганской области. Подробнее о происшествии узнаете из онлайн-траснсляции URA.RU.