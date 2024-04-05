Самые громкие покушения на губернаторов РФ: от ножевого ранения до выпуска ракет

Губернатор Чибис, раненный в живот, пришел в себя после операции

05 апреля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

В 2009 году произошло нападение на кортеж главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Фото: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба МВД Ингушетии новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом В Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Чиновника госпитализировали, а нападавшего задержали. Подобные нападения на высокопоставленных чиновников российских регионов достаточно редки, но не являются уникальными случаями. URA.RU в своем материале рассказывает обо всех громких покушениях в XXI веке на глав регионов. Владимир Цветков (губернатор Магаданской области) На Новом Арбате в Москве 18 октября 2002 года произошло трагическое событие — губернатор Магаданской области Валентин Цветков был убит. Высокопоставленный чиновник стал жертвой наемных убийц прямо в центре Москвы, на проспекте, ведущем к Кремлю. Расследование этого убийства возглавили лучшие российские следователи. Утром 18 октября 2002 года около дома №19 на Новом Арбате Цветков приехал на служебной машине Mercedes S-Class вместе с помощником Петром Шапкой. Их сопровождала жена Цветкова Людмила, которая осталась в машине из-за какой-то задержки. Без своего телохранителя губернатор и Шапка двинулись к входу. Внезапно к ним сзади подошел мужчина, который выстрелил в чиновника. Ахмат-Хаджи Кадыров (глава Чечни) 14 мая 2003 года на стадионе во время праздника, на котором присутствовал глава Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, произошел взрыв. В результате погибли 18 человек, однако сам Кадыров не пострадал. Через год, в День Победы, на стадионе «Динамо» в Грозном произошел второй взрыв. На этот раз глава Чечни получил тяжелые ранения и скончался по пути в больницу. Юнус-Бек Евкуров (глава Ингушетии) 22 июня 2009 года состоялось покушение на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Произошел взрыв автомобиля, загруженного 70 килограммами взрывчатки, рядом с его кортежем на трассе «Кавказ» недалеко от Назрани. В результате инцидента глава республики получил серьезные ранения и был доставлен в Москву для прохождения лечения. Прогремевший взрыв привел к ранениям у Евкурова, его брата и племянника, которые были отправлены в реанимацию. Несмотря на серьезные последствия покушения, глава региона впоследствии восстановился. Андрей Бочаров (губернатор Волгоградской области) В ночь на 16 ноября 2016 года пять членов волгоградской ОПГ пытались поджечь дом заместителя губернатора Волгоградской области, где ночевал сам глав региона Андрей Бочаров с семьей. Лидер ОПГ Евгений Ремезов был осужден за организацию преступления. Позже он рассказал, что заказ на поджог дома дал местный предприниматель Владимир Зубков под давлением бывшего руководителя Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева недовольного политикой нового губернатора. Владимир Сальдо (губернатор Херсонской области) Украина в 2023 году предприняла попытку покушения на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, выпустив более десяти высокоточных ракет. По словам самого губернатора, нападение произошло 9 июня по приказу главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и президента Украины Владимира Зеленского. Сальдо утверждал, что украинские власти устроили на него настоящую охоту, атакуя места, где, по их представлениям, он мог находиться в Херсонской области. В результате обстрелов пострадали мирные жители, а также были разрушены и сожжены пункты временного размещения. Сальдо осудил подобные действия украинских властей, назвав их «нацистами с враждебным к человечеству внутренним миром». Андрей Чибис (Мурманская область) Андрей Чибис 4 апреля 2024 года был ранен ножом после нападения со стороны местного жителя. Инцидент произошел в Апатитах. Покушение произошло после встречи главы региона с населением. Нападавший объяснил свой поступок прозвучавшим «голосом в голове». Подозреваемый в покушении на убийство был задержан и допрошен. Он признался, что мотивом для нападения послужила личная неприязнь к Чибису. Губернатор оправился после операции и поблагодарил врачей за спасение. Его планируют доставить в Москву для дальнейшего лечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Чиновника госпитализировали, а нападавшего задержали. Подобные нападения на высокопоставленных чиновников российских регионов достаточно редки, но не являются уникальными случаями. URA.RU в своем материале рассказывает обо всех громких покушениях в XXI веке на глав регионов. На Новом Арбате в Москве 18 октября 2002 года произошло трагическое событие — губернатор Магаданской области Валентин Цветков был убит. Высокопоставленный чиновник стал жертвой наемных убийц прямо в центре Москвы, на проспекте, ведущем к Кремлю. Расследование этого убийства возглавили лучшие российские следователи. Утром 18 октября 2002 года около дома №19 на Новом Арбате Цветков приехал на служебной машине Mercedes S-Class вместе с помощником Петром Шапкой. Их сопровождала жена Цветкова Людмила, которая осталась в машине из-за какой-то задержки. Без своего телохранителя губернатор и Шапка двинулись к входу. Внезапно к ним сзади подошел мужчина, который выстрелил в чиновника. 14 мая 2003 года на стадионе во время праздника, на котором присутствовал глава Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, произошел взрыв. В результате погибли 18 человек, однако сам Кадыров не пострадал. Через год, в День Победы, на стадионе «Динамо» в Грозном произошел второй взрыв. На этот раз глава Чечни получил тяжелые ранения и скончался по пути в больницу. 22 июня 2009 года состоялось покушение на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Произошел взрыв автомобиля, загруженного 70 килограммами взрывчатки, рядом с его кортежем на трассе «Кавказ» недалеко от Назрани. В результате инцидента глава республики получил серьезные ранения и был доставлен в Москву для прохождения лечения. Прогремевший взрыв привел к ранениям у Евкурова, его брата и племянника, которые были отправлены в реанимацию. Несмотря на серьезные последствия покушения, глава региона впоследствии восстановился. В ночь на 16 ноября 2016 года пять членов волгоградской ОПГ пытались поджечь дом заместителя губернатора Волгоградской области, где ночевал сам глав региона Андрей Бочаров с семьей. Лидер ОПГ Евгений Ремезов был осужден за организацию преступления. Позже он рассказал, что заказ на поджог дома дал местный предприниматель Владимир Зубков под давлением бывшего руководителя Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева недовольного политикой нового губернатора. Украина в 2023 году предприняла попытку покушения на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, выпустив более десяти высокоточных ракет. По словам самого губернатора, нападение произошло 9 июня по приказу главы ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и президента Украины Владимира Зеленского. Сальдо утверждал, что украинские власти устроили на него настоящую охоту, атакуя места, где, по их представлениям, он мог находиться в Херсонской области. В результате обстрелов пострадали мирные жители, а также были разрушены и сожжены пункты временного размещения. Сальдо осудил подобные действия украинских властей, назвав их «нацистами с враждебным к человечеству внутренним миром». Андрей Чибис 4 апреля 2024 года был ранен ножом после нападения со стороны местного жителя. Инцидент произошел в Апатитах. Покушение произошло после встречи главы региона с населением. Нападавший объяснил свой поступок прозвучавшим «голосом в голове». Подозреваемый в покушении на убийство был задержан и допрошен. Он признался, что мотивом для нападения послужила личная неприязнь к Чибису. Губернатор оправился после операции и поблагодарил врачей за спасение. Его планируют доставить в Москву для дальнейшего лечения.