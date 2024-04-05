Директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с областным правительством. По их информации, чиновника уволили после недавнего визита в правительство. В приемной департамента также сообщили, что Кощеев больше не работает.
«Директор департамента регионального АПК Кощеев ушел в отставку. 4 апреля чиновника пригласили в правительство и объявили о том, что больше не нуждаются в нем. Официальная же версия в том, что он покинул пост по собственному желанию», — сообщают источники. Он возглавлял департамент с января 2022 года. Кто сейчас исполняет обязанности главы АПК — неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился в департамент АПК, по номеру, указанному на сайте правительства региона за комментарием по теме. Сотрудница приемной также сообщила, что Кощеев больше не работает, но не стала указывать причины увольнения.
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Директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с областным правительством. По их информации, чиновника уволили после недавнего визита в правительство. В приемной департамента также сообщили, что Кощеев больше не работает. «Директор департамента регионального АПК Кощеев ушел в отставку. 4 апреля чиновника пригласили в правительство и объявили о том, что больше не нуждаются в нем. Официальная же версия в том, что он покинул пост по собственному желанию», — сообщают источники. Он возглавлял департамент с января 2022 года. Кто сейчас исполняет обязанности главы АПК — неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился в департамент АПК, по номеру, указанному на сайте правительства региона за комментарием по теме. Сотрудница приемной также сообщила, что Кощеев больше не работает, но не стала указывать причины увольнения.