Власти РФ увеличили финансирование IT-ипотеки на 200 млрд рублей

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, правительство, заседание, мишустин михаил
Мишустин объявил, что таким образом финансирование увеличится с 500 до 700 млрд рублей. Фото:

В России продлят IT-ипотеку, а ее финансирование увеличится на 200 млрд рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе совещания правительства пятого апреля.

«Правительство увеличит лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей. Благодаря этому по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч IT-специалистов», — объявил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24».

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Таким образом финансирование льготного кредитования увеличилось с 500 до 700 млрд рублей. По этой программе, появившейся в 2022 году, IT-специалисты в возрасте 18-50 лет могут получить деньги по ставке до 5% годовых. Всего данной программой воспользовались более пятидесяти тысяч человек.

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В России продлят IT-ипотеку, а ее финансирование увеличится на 200 млрд рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе совещания правительства пятого апреля. «Правительство увеличит лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей. Благодаря этому по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч IT-специалистов», — объявил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». Таким образом финансирование льготного кредитования увеличилось с 500 до 700 млрд рублей. По этой программе, появившейся в 2022 году, IT-специалисты в возрасте 18-50 лет могут получить деньги по ставке до 5% годовых. Всего данной программой воспользовались более пятидесяти тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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