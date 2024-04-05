Власти РФ увеличили финансирование IT-ипотеки на 200 млрд рублей

05 апреля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Мишустин объявил, что таким образом финансирование увеличится с 500 до 700 млрд рублей. Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России продлят IT-ипотеку, а ее финансирование увеличится на 200 млрд рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе совещания правительства пятого апреля. «Правительство увеличит лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей. Благодаря этому по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч IT-специалистов», — объявил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». Статья по теме Путин взял курс на отказ от мигрантов Таким образом финансирование льготного кредитования увеличилось с 500 до 700 млрд рублей. По этой программе, появившейся в 2022 году, IT-специалисты в возрасте 18-50 лет могут получить деньги по ставке до 5% годовых. Всего данной программой воспользовались более пятидесяти тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России продлят IT-ипотеку, а ее финансирование увеличится на 200 млрд рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в ходе совещания правительства пятого апреля. «Правительство увеличит лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей. Благодаря этому по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч IT-специалистов», — объявил Мишустин в эфире телеканала «Россия-24». Таким образом финансирование льготного кредитования увеличилось с 500 до 700 млрд рублей. По этой программе, появившейся в 2022 году, IT-специалисты в возрасте 18-50 лет могут получить деньги по ставке до 5% годовых. Всего данной программой воспользовались более пятидесяти тысяч человек.