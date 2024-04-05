Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина навестила пенсионерку, эвакуированную в пункт временного размещения в городе Куртамыш. Информация появилась в telegram-канале курганского правительства.
«Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина сегодня, 5 апреля, встретилась с жителями Куртамыша, эвакуированными из подтопленных домов», — сообщает своим подписчикам пресс-служба правительства. В пункте временного размещения местной больницы она навестила пенсионерку Нину Дорошину.
Дочь Дорошиной сообщила, что ей понадобилась помощь при эвакуации, потому что ее мама плохо ходит. Женщину доставили в больницу, где разместился ПВР. За здоровьем пенсионерки следит медперсонал.
Эвакуированная женщина сообщила, что такого наводнения в Куртамыше не было последние 40 лет. Женщины ждут остановки воды, чтобы вернуться домой.
Чиновница приехала к эвакуированным не с пустыми руками. Нуждающимся в дополнительной помощи были вручены продуктовые и санитарно-гигиенические наборы, сообщает правительство со ссылкой на издание «Куртамышская нива».
Омбудсмен Алена Лопатина навестила пенсионерку, эвакуированную из-за подтопления
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Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина навестила пенсионерку, эвакуированную в пункт временного размещения в городе Куртамыш. Информация появилась в telegram-канале курганского правительства. «Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина сегодня, 5 апреля, встретилась с жителями Куртамыша, эвакуированными из подтопленных домов», — сообщает своим подписчикам пресс-служба правительства. В пункте временного размещения местной больницы она навестила пенсионерку Нину Дорошину. Дочь Дорошиной сообщила, что ей понадобилась помощь при эвакуации, потому что ее мама плохо ходит. Женщину доставили в больницу, где разместился ПВР. За здоровьем пенсионерки следит медперсонал. Эвакуированная женщина сообщила, что такого наводнения в Куртамыше не было последние 40 лет. Женщины ждут остановки воды, чтобы вернуться домой. Чиновница приехала к эвакуированным не с пустыми руками. Нуждающимся в дополнительной помощи были вручены продуктовые и санитарно-гигиенические наборы, сообщает правительство со ссылкой на издание «Куртамышская нива».