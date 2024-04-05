Курганский обмудсмен приехала к эвакуированным гражданам в Куртамыш Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина навестила пенсионерку, эвакуированную в пункт временного размещения в городе Куртамыш. Информация появилась в telegram-канале курганского правительства.

«Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина сегодня, 5 апреля, встретилась с жителями Куртамыша, эвакуированными из подтопленных домов», — сообщает своим подписчикам пресс-служба правительства. В пункте временного размещения местной больницы она навестила пенсионерку Нину Дорошину.

Дочь Дорошиной сообщила, что ей понадобилась помощь при эвакуации, потому что ее мама плохо ходит. Женщину доставили в больницу, где разместился ПВР. За здоровьем пенсионерки следит медперсонал.

Эвакуированная женщина сообщила, что такого наводнения в Куртамыше не было последние 40 лет. Женщины ждут остановки воды, чтобы вернуться домой.

Чиновница приехала к эвакуированным не с пустыми руками. Нуждающимся в дополнительной помощи были вручены продуктовые и санитарно-гигиенические наборы, сообщает правительство со ссылкой на издание «Куртамышская нива».

Омбудсмен Алена Лопатина навестила пенсионерку, эвакуированную из-за подтопления Фото: telegram-канал «Курганская область официально» .

Пострадавшим от паводка курганцам вручили продуктовые наборы Фото: telegram-канал «Курганская область официально» .