В Екатеринбурге водитель сбил шестилетнего мальчика. Фото, видео

06 апреля 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы разбираются в причинах происшествия (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Вечером 5 апреля на улице Латвийской в Екатеринбурге водитель Daewoo Matiz сбил шестилетнего мальчика. Пострадавший ребенок госпитализирован. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель автомашины Daewoo Matiz, двигаясь по улице Латвийской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП шестилетний мальчик с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение», — говорится в telegram-канале ведомства. Сидевшая за рулем Daewoo Matiz 22-летняя девушка пояснила инспекторам, что при проезде через пешеходный переход не заметила пешеходов. По ее словам, видимость ухудшилась из-за боковой стойки ветрового стекла. Фото: telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга» (https://t.me/gibddekb96/7064) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 5 апреля на улице Латвийской в Екатеринбурге водитель Daewoo Matiz сбил шестилетнего мальчика. Пострадавший ребенок госпитализирован. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель автомашины Daewoo Matiz, двигаясь по улице Латвийской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП шестилетний мальчик с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение», — говорится в telegram-канале ведомства. Сидевшая за рулем Daewoo Matiz 22-летняя девушка пояснила инспекторам, что при проезде через пешеходный переход не заметила пешеходов. По ее словам, видимость ухудшилась из-за боковой стойки ветрового стекла.