05 апреля 2024

В Екатеринбурге водитель сбил шестилетнего мальчика. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, машина дпс, автомобиль дпс, проезжая часть, час пик, гибдд, автомобильный поток
Автоинспекторы разбираются в причинах происшествия (архивное фото) Фото:

Вечером 5 апреля на улице Латвийской в Екатеринбурге водитель Daewoo Matiz сбил шестилетнего мальчика. Пострадавший ребенок госпитализирован. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель автомашины Daewoo Matiz, двигаясь по улице Латвийской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП шестилетний мальчик с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение», — говорится в telegram-канале ведомства.

Сидевшая за рулем Daewoo Matiz 22-летняя девушка пояснила инспекторам, что при проезде через пешеходный переход не заметила пешеходов. По ее словам, видимость ухудшилась из-за боковой стойки ветрового стекла.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 5 апреля на улице Латвийской в Екатеринбурге водитель Daewoo Matiz сбил шестилетнего мальчика. Пострадавший ребенок госпитализирован. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель автомашины Daewoo Matiz, двигаясь по улице Латвийской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП шестилетний мальчик с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение», — говорится в telegram-канале ведомства. Сидевшая за рулем Daewoo Matiz 22-летняя девушка пояснила инспекторам, что при проезде через пешеходный переход не заметила пешеходов. По ее словам, видимость ухудшилась из-за боковой стойки ветрового стекла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...