Вечером 5 апреля на улице Латвийской в Екатеринбурге водитель Daewoo Matiz сбил шестилетнего мальчика. Пострадавший ребенок госпитализирован. Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
«Водитель автомашины Daewoo Matiz, двигаясь по улице Латвийской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП шестилетний мальчик с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сидевшая за рулем Daewoo Matiz 22-летняя девушка пояснила инспекторам, что при проезде через пешеходный переход не заметила пешеходов. По ее словам, видимость ухудшилась из-за боковой стойки ветрового стекла.
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