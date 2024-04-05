В Орске началось формирование списков пострадавших

06 апреля 2024 в 06:59 Размер текста - 17 +

В Орске из-за прорыва дамбы подтопило 1825 жилых домов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу В Орске (Оренбургская область) формируются списки пострадавших из-за прорыва дамбы. На этот случай предусмотрены выплаты в размере 400 тысяч рублей на человека, сообщается в telegram-канале пресс-службы губернатора. «Согласно указу о введении на территории Оренбургской области режима ЧС регионального характера, пострадавшие от паводка имеют право на получение материальной помощи», — говорится в сообщении. Там уточнили, единовременное пособие выплатят гражданам, получившим из-за ЧС вред здоровью. В случае тяжкого или средней тяжести вреда — 400 тысяч рублей, а в случае легкого вреда — 200 тысяч рублей на человека. Также установлена финансовая помощь в размере 25 тысяч рублей. Единовременная материальная помощь выплачивается в размере 10 тысяч рублей и предусмотрена для всех пострадавших. Там уточнили, что заявление можно подать через МФЦ или Госуслуги. В Орске произошел прорыв дамбы. Сейчас в 95 населенных пунктах области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. В городе началась эвакуация людей, сообщает «Национальная служба новостей». Сейчас на месте работают порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер, заявили в МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске (Оренбургская область) формируются списки пострадавших из-за прорыва дамбы. На этот случай предусмотрены выплаты в размере 400 тысяч рублей на человека, сообщается в telegram-канале пресс-службы губернатора. «Согласно указу о введении на территории Оренбургской области режима ЧС регионального характера, пострадавшие от паводка имеют право на получение материальной помощи», — говорится в сообщении. Там уточнили, единовременное пособие выплатят гражданам, получившим из-за ЧС вред здоровью. В случае тяжкого или средней тяжести вреда — 400 тысяч рублей, а в случае легкого вреда — 200 тысяч рублей на человека. Также установлена финансовая помощь в размере 25 тысяч рублей. Единовременная материальная помощь выплачивается в размере 10 тысяч рублей и предусмотрена для всех пострадавших. Там уточнили, что заявление можно подать через МФЦ или Госуслуги. В Орске произошел прорыв дамбы. Сейчас в 95 населенных пунктах области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. В городе началась эвакуация людей, сообщает «Национальная служба новостей». Сейчас на месте работают порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер, заявили в МЧС.