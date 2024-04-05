Курганский суд наказал женщину за ложный донос об изнасиловании

06 апреля 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал жительницу Курганской области за ложный донос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Курганской области обвинила своего знакомого в изнасиловании. Следователи выяснили, что донос женщины оказался ложным. Суд оштрафовал злоумышленницу. Об этом сообщили представители СУ СК России по региону в своем telegram-канале. «Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении сексуальной направленности. Следователями Курганской области проведена проверка, факт не подтвердился. Суд оштрафовал женщину на 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета. Ранее жительница города Щучье (Курганская область) соврала полиции, что муж в отношении нее совершил сексуальное преступление. Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ и приговорил к ограничению свободы сроком на шесть месяцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Курганской области обвинила своего знакомого в изнасиловании. Следователи выяснили, что донос женщины оказался ложным. Суд оштрафовал злоумышленницу. Об этом сообщили представители СУ СК России по региону в своем telegram-канале. «Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении сексуальной направленности. Следователями Курганской области проведена проверка, факт не подтвердился. Суд оштрафовал женщину на 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета. Ранее жительница города Щучье (Курганская область) соврала полиции, что муж в отношении нее совершил сексуальное преступление. Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ и приговорил к ограничению свободы сроком на шесть месяцев.