05 апреля 2024

Курганский суд наказал женщину за ложный донос об изнасиловании

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Суд оштрафовал жительницу Курганской области за ложный донос Фото:

Жительница Курганской области обвинила своего знакомого в изнасиловании. Следователи выяснили, что донос женщины оказался ложным. Суд оштрафовал злоумышленницу. Об этом сообщили представители СУ СК России по региону в своем telegram-канале.

«Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении сексуальной направленности. Следователями Курганской области проведена проверка, факт не подтвердился. Суд оштрафовал женщину на 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета.

Ранее жительница города Щучье (Курганская область) соврала полиции, что муж в отношении нее совершил сексуальное преступление. Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ и приговорил к ограничению свободы сроком на шесть месяцев.

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Жительница Курганской области обвинила своего знакомого в изнасиловании. Следователи выяснили, что донос женщины оказался ложным. Суд оштрафовал злоумышленницу. Об этом сообщили представители СУ СК России по региону в своем telegram-канале. «Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении сексуальной направленности. Следователями Курганской области проведена проверка, факт не подтвердился. Суд оштрафовал женщину на 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении представителей Следственного комитета. Ранее жительница города Щучье (Курганская область) соврала полиции, что муж в отношении нее совершил сексуальное преступление. Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ и приговорил к ограничению свободы сроком на шесть месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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