В Курганской области женщина соврала полиции о преступлении мужа

В суде женщина раскаялась в содеянном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница города Щучье (Курганская область) соврала полиции, что муж в отношении нее совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщается на сайте Щучанского районного суда Курганской области.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая позвонила в полицию и соврала, что муж совершил в отношении нее преступление, относящееся к категории тяжких. Женщина знала, что против ее супруга могут завести уголовное дело и желала этого», — говорится в документе.

После проведения процессуальной проверки выяснилось, что женщина совершила ложный донос. Ранее на обвиняемую неоднократно поступали жалобы от соседей и жителей города Щучье. Также участковый по месту жительства рассказал, что она привлекалась к административной ответственности. Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ и приговорил к ограничению свободы сроком на шесть месяцев.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана ударила ножом своего сожителя в ответ на пощечину. Ее приговорили к одному году лишения свободы.