05 апреля 2024

По новому прогнозу в Кургане вода в Тоболе поднимется до 9 метров

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Снег в городе. Курган, зима, дамба, осень, набережная тобола, тобол осень
Тобол в Кургане вырастет до 9 метров Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Синоптики дали новый прогноз по уровню паводка на реке Тобол в Кургане. Данные приводятся на сайте областного ЦГМС.

«По данным курганского ЦГМС ожидаемый уровень воды в Кургане — девять метров. Это на 50 см выше средних многолетних значений. Высший подъем воды был на уровне — 1087 (показатели 1994 года)», — содержатся данные в таблице.

В Звериноголовском Тобол может подняться на 10 метров, при средних показателях — 574 см, и высшем — 1064 см. Выше средних многолетних показателей прогнозируется уровень воды в реках села Мехонское (560 см), в Каргаполье 480 см, в Усть-Уйском — 600 см. При этом в реках, расположенных в городе Катайске, Шадринске, Далматове, уровень будет ниже средних значений (340 см, 210 см, 160 см соответственно).

Обновленные данные по прогнозу
Обновленные данные по прогнозу

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Синоптики дали новый прогноз по уровню паводка на реке Тобол в Кургане. Данные приводятся на сайте областного ЦГМС. «По данным курганского ЦГМС ожидаемый уровень воды в Кургане — девять метров. Это на 50 см выше средних многолетних значений. Высший подъем воды был на уровне — 1087 (показатели 1994 года)», — содержатся данные в таблице. В Звериноголовском Тобол может подняться на 10 метров, при средних показателях — 574 см, и высшем — 1064 см. Выше средних многолетних показателей прогнозируется уровень воды в реках села Мехонское (560 см), в Каргаполье 480 см, в Усть-Уйском — 600 см. При этом в реках, расположенных в городе Катайске, Шадринске, Далматове, уровень будет ниже средних значений (340 см, 210 см, 160 см соответственно).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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