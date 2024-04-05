По новому прогнозу в Кургане вода в Тоболе поднимется до 9 метров

06 апреля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Тобол в Кургане вырастет до 9 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Синоптики дали новый прогноз по уровню паводка на реке Тобол в Кургане. Данные приводятся на сайте областного ЦГМС. «По данным курганского ЦГМС ожидаемый уровень воды в Кургане — девять метров. Это на 50 см выше средних многолетних значений. Высший подъем воды был на уровне — 1087 (показатели 1994 года)», — содержатся данные в таблице. В Звериноголовском Тобол может подняться на 10 метров, при средних показателях — 574 см, и высшем — 1064 см. Выше средних многолетних показателей прогнозируется уровень воды в реках села Мехонское (560 см), в Каргаполье 480 см, в Усть-Уйском — 600 см. При этом в реках, расположенных в городе Катайске, Шадринске, Далматове, уровень будет ниже средних значений (340 см, 210 см, 160 см соответственно). Обновленные данные по прогнозу Скрина с сайта ЦГМС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Синоптики дали новый прогноз по уровню паводка на реке Тобол в Кургане. Данные приводятся на сайте областного ЦГМС. «По данным курганского ЦГМС ожидаемый уровень воды в Кургане — девять метров. Это на 50 см выше средних многолетних значений. Высший подъем воды был на уровне — 1087 (показатели 1994 года)», — содержатся данные в таблице. В Звериноголовском Тобол может подняться на 10 метров, при средних показателях — 574 см, и высшем — 1064 см. Выше средних многолетних показателей прогнозируется уровень воды в реках села Мехонское (560 см), в Каргаполье 480 см, в Усть-Уйском — 600 см. При этом в реках, расположенных в городе Катайске, Шадринске, Далматове, уровень будет ниже средних значений (340 см, 210 см, 160 см соответственно).