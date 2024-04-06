Politico: Норвегия потратила рекордную сумму на оборону «благодаря Путину»

06 апреля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

На рекорд Норвегии повлияла СВО и тактика Владимира Путина Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Действия президента РФ Владимира Путина оказали значительное влияние на политику безопасности Запада, что привело к рекордным расходам Норвегии на оборону в размере 152 миллиарда долларов. Это изменение стало особенно заметным после объявления страной о 12-летнем увеличении оборонного бюджета на 56 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Politico. «Норвегия в пятницу объявила о 12-летнем увеличении обороны на 56 миллиардов долларов, которое считается самым амбициозным долгосрочным обязательством страны по обеспечению своей безопасности в ее истории», — говорится в материале . Авторы статьи подчеркнули, что на этот рекорд повлияли СВО и тактика Путина на международной арене. Ранее штабной офицер по охране окружающей среды Оперативного штаба норвежских вооруженных сил (FOH) Марианна Бе заявила, что крупнейшие учения НАТО Nordic Response нанесли колоссальный ущерб Норвегии. После завершения учений люди стали массово жаловаться на разрушения, оставленные солдатами НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действия президента РФ Владимира Путина оказали значительное влияние на политику безопасности Запада, что привело к рекордным расходам Норвегии на оборону в размере 152 миллиарда долларов. Это изменение стало особенно заметным после объявления страной о 12-летнем увеличении оборонного бюджета на 56 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Politico. «Норвегия в пятницу объявила о 12-летнем увеличении обороны на 56 миллиардов долларов, которое считается самым амбициозным долгосрочным обязательством страны по обеспечению своей безопасности в ее истории», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что на этот рекорд повлияли СВО и тактика Путина на международной арене. Ранее штабной офицер по охране окружающей среды Оперативного штаба норвежских вооруженных сил (FOH) Марианна Бе заявила, что крупнейшие учения НАТО Nordic Response нанесли колоссальный ущерб Норвегии. После завершения учений люди стали массово жаловаться на разрушения, оставленные солдатами НАТО.